Volkswagen şimdi de Rusya’da üretime ara veriyor!

Corona virüsü salgını sebebinden dolayı Volkswagen birden fazla lokasyonda üretim faaliyetlerine geçici bir süre ara vermişti. Marka en son 30 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında Meksika’daki üretimine ara verdiğini duyurdu. Öncesinde ise Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunan ve grubun diğer markalarının da üretiminin gerçekleştirildiği tesislerdeki üretime ara verdiklerini açıklamışlardı.

Volkswagen Grubu CEO'su Herbert Diess, “Satışlardaki önemli bozulmalar, tesislerimizdeki parça teminiyle alakalı artan belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda grup markaları tarafından işletilen fabrikalardaki üretimimizi yakın gelecekte askıya alacağız.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu arada Volkswagen Amerika’da Chattanooga’daki üretim tesisinde 1 günlüğüne tüm faaliyeti durdurup ilaçlama yaptı. Markanın Chattanooga fabrikasında Atlas ve Passat modelleri üretiliyor. 2022 yılından itibaren de ID4 elektrikli modelinin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.

Tüm bunlara ek olarak Volkswagen çatısı altında bulunan spor otomobil üreticisi Lamborgihini de Corona virüsünden çok ciddi biçimde etkilenen İtalya’da Bologna’daki tesisinde üretime ara verdiğini duyurdu. Diess, “Bireysel markalar operasyon planlarının detaylarıyla alakalı olarak bilgilendirilecek.” dedi. VW Grubu Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ve Skoda markalarına sahip. Grup CEO'su Diess son olarak, “2020 yılı çok zor olacak. Corona virüsü salgınından dolayı bilinmeyen operasyonel ve finansal bir zorluğa sebep olacak. Aynı zamanda ekonomik etkileri de olacaktır!” diye ekledi.

Bugüne geldiğimizde ise dev grup Rusya’daki üretimini 30 Mart – 10 Nisan tarihleri arasında askıya aldığını duyurdu. Volkswagen’in Rusya’da Kaluga ve GAZ ile ortak tesisi olan Nizhny Novgorod isminde iki tesisi bulunuyor. Kaluga’da Polo Sedan, Tiguan modelleri üretilirken Kaluga’da marka Skoda Octavia, Karoq ve Kodiaq modellerinin üretimini gerçekleştiriyor.

İLGİLİ HABER Fabrikaların kapalı kalma süresi uzayabilir!

Volkswagen Rusya’da 60’dan fazla yerel tedarikçiyle çalışıyor ve bu ekip onlara 5000’den fazla yedek parça desteği sağlıyor.