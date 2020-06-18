Volkswagen Türkiye yenilendi!

Markanın, global e-mobilite ve dijitalleşme stratejisi paralelinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunun ilk örneği, Volkswagen Türkiye'nin web sitesinde ve dijital platformlarında sergileniyor.

Yeni marka tasarımıyla Volkswagen, daha modern ve daha dijital bir marka deneyimi yaratıyor. Sade, modern ve iki boyutlu tasarımıyla daha net hale gelen yeni Volkswagen logosu ve marka tasarımı, dijital uygulamalar için tasarlanmış yüksek esnekliği hedefliyor.

ÖNCELİK MOBİL KULLANICILAR

Yeni internet sitesi tasarımında ilk olarak, ‘Mobil-optimized' yerine “Mobile First” tasarıma geçildiği dikkat çekiyor. Yani eskiden taşınabilir cihazlara da uyumluluğu olan web sitesi, şimdi mobil cihazların küçük ekranlarını hedefleyip, büyük ekranlara da uyumlu şekle dönüştürülmüş.

SOSYAL MEDYA ALTYAPISI KULLANILDI

Facebook ve Instagram gibi dünyaca ünlü firmaların da kullandığı “React“ altyapısı ile hazırlanan yeni internet sitesi, bu sayede yeniliklere çok daha hızlı adapte olabiliyor. Altyapı kısmında kullanılan bu yeni teknoloji, hızlı geliştirme imkanı sağlarken, pazar ve müşteri taleplerine de hızlıca çözüm üretilmesini sağlıyor.