Volkswagen üretime tekrar başlıyor!

Corona virüsü salgını sebebiyle tamamen duran Avrupa otomotiv üretimi, Volkswagen’den gelen açıklamayla birlikte işler normale dönmeye başlıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, Almanya ve Avrupa’daki tüm üretimine salgın sebebiyle ara vermişti.

İlk olarak 20 Nisan’da tekrar üretime başlayacak olan fabrika markanın ID.3 kompakt elektrikli otomobilin üretiminin gerçekleşeceği Zwickau tesisi olacak. Volkswagen’in Wolfsburg, Bratislava, Slovakia, Portekiz, İspanya, Rusya, Amerika, Güney Afrika, Arjantin, Brezilya ve Meksika’daki fabrikalarında ise üretim mayıs ayında başlayacak.

Ayrıca markanın Avrupa’da yer alan Braunschweig, Kassel tesisleri 6 Nisan, Salzgitter, Chemnitz ve Hanover tesisleri de 14 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacaktı…

Neredeyse bir aydan fazla bir süredir üretime ara veren markanın çalışanlarına devlet yardımıyla birlikte maaş ödemeleri gerçekleşti. VW’nin COO’su Ralf Brandstatter, “Çalışanlarımız gelecek haftadan itibaren işlerine dönmeye başladıkça işler de kısa sürede normale dönecektir” dedi.

Markanın Çin’deki tesisindeki operasyonlar salgın öncesindeki dönemin yüzde 60’ı seviyesine ulaştı bile.

Volkswagen çalışanlarının tekrar iş başı yapabilmesi ve üretimin başlaması için bir dizi önlem de aldı. Markanın çalışanları fabrika girişinde kontrol edilecek ve giriş izni verildikten sonra tesise girebilecekler. Fabrikada yer alan yemekhane ve cafe gibi yerler kapalı olacak. Ayrıca çalışanların sosyal mesafe kuralına da uyması gerekiyor.