Volkswagen üretimi erteledi!

Bloomberg’in haberine göre Volkswagen, Çin’deki fabrikasında üretime bugün tekrar başlayacaktı. Ancak Corona virüsünden kaynaklı olarak üretim bir hafta daha ertelendi. SAIC Volkswagen Automotive ve FAW- Volkswagen Automotive fabrikaları 17 Şubat tarihinde tekrar çalışmaya başlayacak.

Corona virüsünden kaynaklı olarak Çin’de üretim tesisi bulunan markalardan Daimler, Ford, Nissan 10 Şubat tarihinde üretime başlamayı planlıyor.

Honda tekrar üretim için 13 Şubat tarihini işaret ederken PSA Grubu 14 Şubat, Toyota 16 Şubat ve BMW’de 17 Şubat tarihlerinde tekrar aktif olacak.