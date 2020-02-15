Volkswagen’den 901 milyon dolarlık teklif!

2015 yılında ortaya çıkan, dizel motor üzerindeki yanıltıcı yazılımın etkileri Volkswagen’i zor durumda bırakmaya devam ediyor. Toplamda 11 milyon adet yanıltıcı yazılımdan etkilenmiş olan Volkswagen marka aracın 8 milyon adedi EA189 kodlu motorluydu. Marka bunları tüm dünyada tekrar revize ederek ciddi bir para harcadı. Bu duruma ek olarak belirli ülkelerden, ülkelerin eyaletlerinden, tüketicilerden ve kural koyuculardan da gelen cezalar bu işin üzerine eklenince Volkswagen’in dünya çapında ödediği cezalar 15 milyar doları aştı…

Reuters’ın haberine göre marka çevreyi kirleten araçlarının sahipleriyle yeni bir anlaşma yapma yolunda. Volkswagen ile görüşmelerde bulunan Alman Tüketici Derneği VZBV her ne kadar orta yolu bulma konusunda sorun yaşasa da Volkswagen yaşanılan aksaklıktan müşterilerinin zarar görmesini istemediğini belirtti. Marka, “Tüketici Derneği ile uzlaşma görüşmelerinin başarısız olması müşteriye ait olmamalıdır” açıklamasında bulundu. Ayrıca Alman marka VZBV’ye tazminat için kaydolan tüm müşterilerini anlaşma için uygun olacağını da belirtti.

Volkswagen tarafından yapılan bir diğer açıklamada tüketici örgütlerini temsil eden avukatlar tarafından istenen 50 milyon euroluk aşırı ücret talebi yüzünden, taraflar arasında anlaşmanın olmamasıydı.

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Volkswagen’in önerdiği anlaşma markaya 901 milyon dolarlık (830 milyon euro) bir gider oluşturacak. Bu harcamayla birlikte marka çevreye “ağır” diye tabir edilen miktarda zarar veren dizel motorlu araçları için motor revizyonu yapmayı ve tazminat ödemeyi içeriyor. Tüketici Derneği VZBV ise Volkswagen’in yeterli olan bir düzeltme sistemini garanti etmediğini belirtti.