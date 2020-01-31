Volkswagen’den Amerikalı kamyon devine 2.9 milyar dolarlık teklif!

Navistar firmasının hisseleri hafta içinde yüzde 51’e varan bir yükselişle 36.35 dolara çıktı. Navistar Uluslararası şirketi efsane Amerikan tırlarını üreten bir firma olarak öne çıkıyor. Navistar ayrıca, Amerika’da kullanılan sarı renkli, “okul otobüsü” modellerini de üretiyor. Ülkenin savunma sanayine de katkıda bulunan firma araçları için motor üretimini de kendisi sağlıyor.

Volkswagen markası Kuzey ve Güney Amerika’daki kamyon piyasasında iyi yerlere gelmek için mücadele ediyor ancak en büyük rakipleri AB sınırlarında olduğu gibi Daimler ve Volvo. Daimler, ABD kamyon pazarında Freightliner markasıyla ortak olarak hayatına devam ederken Volvo, Mack ile bölgede büyük bir güce sahip. Traton yani Volkswagen’in ABD’deki ağır ticari araç firmasının CEO’su Andreas Renschler, geçmiş dönemlerde de markanın Navistar içindeki hisse yüzdesini artırmak istediğini belirtiyordu.

Navistar, Cummins Inc. ve Meritor Inc. yani bu birbirine parça tedariği sağlayan üç firma geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu. Volkswagen’in yapmayı planladığı yatırım onları Amerika’daki kamyon pazarında iyi bir konuma getirecek. Volkswagen markası Navistar’ın yüzde 17’lik hissesine şu anda sahip. 2.9 milyar dolarlık teklifle firmanın yüzde kaçına sahip olmayı hedefledikleri hakkında bir açıklama yapılmadı.