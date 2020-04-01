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Volkswagen’den bir erteleme daha…

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Almanya'da bulunan tesislerindeki üretimine Corona virüsü salgınından dolayı önce 5 Nisan'a kadar ara verdiğini duyurmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta markadan gelen açıklamada bu sürenin 9 Nisan'a kadar uzatıldığı söylenmişti. Bugün ise Volkswagen bu süreyi güncelleyerek 19 Nisan olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:50 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’den bir erteleme daha…

Volkswagen Almanya’daki üretiminin tekrar başlama tarihini 9 Nisan’dan 19 Nisan tarihine ertelediğini açıkladı.

Markadan gelen açıklama, “Üretime tekrar başlamak için güçlü hazırlıklar yapıyoruz. Çalışanların korunması daha fazla genişletildi.” şeklinde oldu. Ayrıca marka üretim sorumlusu Andreas Tostmann, “Üretimde kademeli bir artış için çok kapsamlı bir paket üzerinde çalışmalarımız var. Bu paket üretim hattında çalışanların arasındaki hijyen ve sosyal mesafelerle ilgili en önlemler içeriyor.” dedi.

Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Tostmann

Volkswagen’in Almanya’da Dresden, Emden, Osnabrueck, Wolfsburg, Zwickau ve Hanover tesisleri bu durumdan etkileniyor. Markanın 80 bin çalışanı bu durumdan dolayı evlerinde…

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