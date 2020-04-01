Volkswagen’den bir erteleme daha…

Volkswagen Almanya’daki üretiminin tekrar başlama tarihini 9 Nisan’dan 19 Nisan tarihine ertelediğini açıkladı.

Markadan gelen açıklama, “Üretime tekrar başlamak için güçlü hazırlıklar yapıyoruz. Çalışanların korunması daha fazla genişletildi.” şeklinde oldu. Ayrıca marka üretim sorumlusu Andreas Tostmann, “Üretimde kademeli bir artış için çok kapsamlı bir paket üzerinde çalışmalarımız var. Bu paket üretim hattında çalışanların arasındaki hijyen ve sosyal mesafelerle ilgili en önlemler içeriyor.” dedi.

Volkswagen’in Almanya’da Dresden, Emden, Osnabrueck, Wolfsburg, Zwickau ve Hanover tesisleri bu durumdan etkileniyor. Markanın 80 bin çalışanı bu durumdan dolayı evlerinde…