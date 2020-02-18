Volkswagen’den Çin’deki üretim için şok karar!

Geçtiğimiz aya göre Çin’deki satışları yüzde 11 azalan marka SAIC(Shangai Automotive Industry Corporation)-VW ortaklığında olan fabrikasını 24 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını açıkladı. Corona virüsünden kaynaklı olarak Çin’deki otomotiv üretim tesislerinde durma söz konusu.

Geçen hafta VW markası 17 Şubat’ta Çin’deki üretime tekrar başlayacaklarını açıklamışlardı. Automotive News haberine göre Volkswagen Çin Grubu, “Normal üretim takvimimize dönmek için tüm gücümüzle sorunları çözmeye çalışıyoruz. Sorundan kaynaklı olarak yaşanan tedarik zinciri ve lojistik desteğin aksaması aynı zamanda seyahat kısıtlaması bizi zor durumda bırakıyor” açıklamasında bulundu. Üretimin normale dönmesiyle birlikte Volkswagen gerekli dezenfeksiyon ve maske önemlerini alacağını açıkladı.

SAIC-VW Alman devin 2018 yılındaki en kârlı ortak firması olarak öne çıkıyor. 2018 yılının yıllık gelir sonuçlarına göre 28.9 milyar euroluk gelire 2 milyon adetlik satışa adedine sahip…

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95 bin adet çalışana sahip olan fabrika Volkswagen modellerinin haricinde Audi ve Skoda markalarının da otomobilleri üretiliyor.