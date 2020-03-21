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Volkswagen’den Meksika hamlesi

Avrupa'daki ve Amerika'daki fabrikalarında üretime geçici olarak ara veren Volkswagen'den bir hamle de Meksika'daki tesisleri için geldi. Dev grup, Meksika'nın Puebla ve Guanajuato bölgelerindeki üretimlerine 30 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında toplumun sağlığı güvenliği için ara vereceğini açıkladı.

12:29 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’den Meksika hamlesi

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagan, Meksika’da yer alan iki fabrikasında üretime 30 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında ara vereceğini açıkladı. Dev grubun bu hamleyi yapmasındaki en büyük nedenlerden biri Corona virüsü salgının toplum yaşantısını etkiliyor olması. Ayrıca düşen talep ve parça tedariğinde yaşanan sıkıntılarda bu konuda oldukça önemli.

Volkswagen Puebla Fabrikası

Azalan talep ve tedarikte yaşanan sıkıntılardan dolayı marka üretimlerine ara veriyor. Volkswagen çatısı altında bulunan ve Meksika’da üretim yapan Audi, tedarikte yaşanan Corona virüsü sorunlarından dolayı üretime 15 Mart 1 Nisan tarihleri arasında ara verdi.

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Meksika’da bir diğer üretim merkez bulunan marka olan BMW ise geçtiğimiz cuma günü San Luis Potosi’deki tesisinde üretime 28 Mart – 19 Nisan tarihleri arasında ara vereceğini açıkladı.

(REUTERS)

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