Alman devinden salgın ile mücadele eden bayilerine destek!

Bayilerin sahip olduğu ve müşterilerine araç tamiratı kapsamında ikame olarak sunduğu otomobiller, corona virüsü salgını kapsamında kullanılıyor. Bu kullanım yardıma ihtiyaç olan kişilere yemek ulaştırma, maske ve siperliklerin belirli sağlık kurumlarına ya da işletmelere ulaştırılması oluyor.

Markadan gelen açıklamada ise corona virüsü salgını kapsamında bayilerin araçlarını yardım amaçlı olarak kullanmasına yönetimden destek geldi. Markadan gelen açıklamada, “Volkswagen bayilerine ait olan araçlar sadece bayi çalışanları tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele için kullanılabilir. Volkswagen bayilere yakıt ve kiralama(bayi araçlarının kiralık olması durumunda) maliyetlerini karşılamak için araç başına günlük bir ödeme teklif edecektir.” denildi.

Alman otomotiv devinin Amerika’da 600 bayisi bulunuyor ve bu bayilerin kiralık otomobil filoları toplamı yaklaşık 7 bin araç.

(REUTERS)