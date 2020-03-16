Volkswagen’den üretime 1 gün ara!

Automotive News Europe’un haberine göre dev grup Amerika Chattanooga’da bulunan tesislerindeki çalışmalara bir günlüğüne ara veriyor. Bu sayede bölgede 2 haftalığına kapalı olan okullar için tesis çalışanları da gerekli ayarlamalarını yapabilecekler.

Volkswagen’den gelen açıklama, “Üretime ara vererek tesisteki temizlik işlerini rahat ve iyi bir şekilde gerçekleştireceğiz.” şeklinde oldu. Fabrikada 3800 çalışan bulunuyor ve tekrar salı günü çalışmalara başlayacaklar.

Markanın Chattanooga fabrikasında Atlas ve Passat modelleri üretiliyor. 2022 yılından itibaren de ID4 elektrikli modelinin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.