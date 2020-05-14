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Volkswagen’e 5 ödül birden!

Volkswagen, uluslararası tasarım yarışması Automotive Brand Contest 2020’de toplam 5 ödül aldı. Markanın elektrikli kompakt otomobili ID.3, iki kategoride “Best of Best” seçilirken, Yeni Golf ve ID. SPACE VIZZION konsept otomobili de bu yıl ödül kazanan modeller arasında yerini aldı.

Sozcu.com.tr
09:42 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen’e 5 ödül birden!

Otomobil markalarının dahil edildiği, tarafsız ve uluslararası tek tasarım yarışması olan The Automotive Brand Contest'in kazananları belli oldu. Yarışmada bu yıl, Volkswagen ID.3 “Exterior Volume Brand (Dış tasarım)” ve “Interior Volume Brand (İç tasarım)” kategorilerinde “Best of Best” ödülüne layık görüldü.

İki modele de birincilik

Yarışmada ayrıca Volkswagen'in iki modeli daha ödüle layık görüldü. 2019’un sonlarında lansmanı yapılan sekizinci nesil Golf, bu yıl jüri üyeleri tarafından, “External Volume Brand (Dış Tasarım)” ve “Interior Volume Brand (İç tasarım)” kategorilerinde birinciliğe layık görüldü. ID. ailesinin yedinci üyesi olan ve geniş kulanım alanıyla dikkat çeken ID. SPACE VIZZION da “Concepts (Konsept)” kategorisinin kazananı ilan edildi.

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