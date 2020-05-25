Volkswagen’e bir darbe de Alman mahkemeden…

Reuters’ın haberine göre Almanya’nın en üst seviyede olan mahkemesi hafta başında, söz konusu araçlardan satın alanların ilke olarak tazminat alma hakkına sahip olduğuna karar verdi. Araç sahiplerinin araçlarını satın aldıkları fiyatın bir kısmını geri alma hakkı da bulunuyor. Bu davanın Alman mahkemelerinde bekleyen 60 bin davaya emsal niteliği taşıdığı hakkında da bir iddia var.

2015 yılında yaşanan NOx salımındaki farklılaştırılmış ve normalize edilmiş emisyon sınırları Volkswagen’in elektrikli otomobil üretimine hız vermesine sebep oldu. Ayrıca dev grup dünya genelinde karşılaşılan tazminat davalarıyla 30 milyar dolar civarında ceza ödemeye çarptırıldı.

Amerika’da karbon salım değerleri manipüle edilmiş dizel motorlu grup otomobillerinin satışına yasak getirilmişti.