Volkswagen’e niyet MAN’a kısmet

Industryweek’in Fransız haber ajansına dayandırdığı haberine göre Volkswagen’ın ticari ve ağır ticari araç üreticisi olan MAN, Avusturya ve Almanya’daki üretim tesislerini kapatacak.

Cuma günü Alman üretici MAN tarafından yapılan açıklama ise “kapsamlı yeniden yapılandırma” adı altında şirket içinde değişiklikler olduğu belirtildi. Bu değişimin sebebi ise corona virüsü pandemisinden dolayı işlerin yavaşlaması…

Münih merkezli firma, Almanya ve Avusturya’da her yıl 1.8 milyar tasarruf etmek için 9500 çalışanının işten çıkarılacağını açıkladı. Bu adım da firmanın belirtilen lokasyonlardaki tesislerini kapatacağı anlamına geliyor.

MAN’ın yılın yarısındaki operasyonel kaybı corona virüsü sebebiyle yüzde 26 gerileyerek 423 milyon euro olarak gerçekleşti. Firma bu duruma rağmen maliyet azaltma stratejisiyle mücadele etmeye devam ediyor. Habere göre grup öncelikle 6 bin kişiyi işten çıkarmayı planlamıştı, şimdi ise bu rakam 9.500’e çıktı.

Firmadan gelen açıklama ise, “Ticari araç sektörü radikal bir değişime doğru gidiyor. Zaten birkaç yıl içinde, bugünün teknolojileri ve yapıları üzerinde başarılı bir iş modeli inşa etmek neredeyse imkansız olacak.” şeklinde oldu. MAN bu hareketin sürdürülebilirliğe yönelik bir dönüm noktasının parçası olduğunu da belirtti.

VW AG’nın üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Andreas Tostmann, firmanın ana bir değişimle yüz yüze olduğunu ve bunun temelinde, “dijitalleşme, otomasyon ve alternatif sürüş modlarının” yer aldığını belirtti. Tostmann, “Firma daha inovatif, dijital, kârlı ve uzun soluklu olacak.” dedi.

MAN firmasının yüzde 95’ine sahip olduğu Traton ise haziran ayında 5 bin çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamıştı.

TÜRKİYE’NİN BU DURUMDAKİ ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Mercedes, Ford Otosan, Karsan ve MAN gibi dünyada birçok ülkeye ihraç edilen ticari araç markalarının üretim noktası. Grubun üretimi Polonya’ya ya da Türkiye’ye kaydırmayı planladığı söyleniyor. Bu noktada MAN’dan herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da Türkiye, sahip olduğu ticari araç üretimi tecrübesiyle bir adım öne çıkıyor.

Türkiye ticari araç üretimi konusunda Isuzu, Man, Mercedes-Benz, Ford, Temsa, Otokar, Fiat, TürkTraktör gibi markalara ev sahipliği yapıyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayi Derneği (TAYSAD) başkanı Alper Kanca ise, “Türkiye özellikle otobüs ve kamyon üretiminde oldukça başarılı. Avrupa’nın en verimli, en rekabetçi ticari araç üretim merkezlerinden biri.

Mercedes, MAN ve Ford ülkemizde çok kaliteli kamyonlar, otobüsler üretiyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Avrupa’da en fazla otobüs üretilen ülkeyiz, yani Avrupa’nın 1 numarasıyız. Dünya otobüs üretiminde ise onlarca gelişmiş sanayi ülkesini geride bırakarak 5. sıradayız.” dedi.

Türkiye’nin kamyon ve ağır ticari vasıtalar üretiminde de Avrupa’da ilk beş içerisinde olduğunu söyleyen Kanca, “Sadece üretimde değil aynı zaman da mühendislik ve tasarımda da iyi bir seviyeye geldik. Mesela, Ford geçen sene tamamı ile kendi geliştirdiği F-Max modeli ile Dünyanın en iyi kamyonu ödülünü aldı.

Tabiî bunda firmanın kendi beceri ve yetkinliği dışında, ülkemizde bu çeşit araçların parçalarını üreten çok güçlü bir tedarik sanayii olması da önemli rol oynadı. Türkiye’de otobüs ve kamyon üretimindeki parçaları imal etmekte uzmanlaşmış, hem yerli hem de yurtdışındaki fabrikaları besleyen; çok köklü, güçlü tedarik sanayi olması, bu anlamda rekabetçiliğimizi de olumlu etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

VOLKSWAGEN TÜRKİYE YATIRIMI GÜNDEMDEYDİ

Alman üretici elektrikli otomobil üretimi konusunda Avrupa’daki tesislerini yeniden dizayn ediyor. Bu kapsamda içten yanmalı motorlu araçlarının üretimini ister istemez yeni dizaynlı tesislerinden çıkartmak zorunda. Bu kapsamda marka 2018 yılından itibaren yeni bir üretim lokasyonu arayışına başlamıştı.

Volkswagen ülkemizde de çok tercih edilen Passat ve Skoda’nın Superb modellerinin üretimi için Romanya, Bulgaristan, Ermenistan ve Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerden birini tercih etmek için 2019 yılında çalışmalara ve araştırmalara başlamıştı. Bu adımlardan sonra grup Türkiye’nin Manisa şehrinde bir şirket kuruluşunu gerçekleştirdi. Volkswagen’in bu atağı fabrikanın Türkiye’de kurulacağını gösteriyordu.

Bir milyar TL sermayeli bu şirketle marka Türkiye’de Passat ve Superb modellerinin üretiminin gerçekleştirileceğini gösteriyordu. Ancak 2019 yılında ülkenin sınırlarında olan askeri hareketlilik gösterilerek dev firma bu yatırımı askıya aldığını duyurdu. Sonrasında ortaya çıkan pandemi süreciyle birlikte ise bu yatırımdan vazgeçildiğini duyurdular.

Markanın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırım 1 milyar euro olacağı ve tesisin senede 300 bin adet araç üreteceği söyleniyordu.