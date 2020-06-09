Volkswagen’e yeni CEO!

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi pozisyonunda olan Volkswagen’in yönetim kurulu kararınca CEO’su değişti. Hem markanın hem de grubun CEO’su olarak görev yapan Herbert Diess, 1 Temmuz’dan itibaren sadece grubun tepe yöneticisi olarak çalışacak.

Volkswagen markasının operasyondan sorumlu üst düzey yöneticisi olan Ralf Brandstatter, yönetim kurulu kararınca 1 Temmuz’dan itibaren markanın CEO’luk görevini üstlenecek. Diess, “Ralf Brandstatter uzun zamandır grupta çalışan tecrübeli bir yönetici. Son 2 yıldır Volkswagen’deki COO görevinden de çok memnunuz markanın şekillenmesi için ciddi efor sarfediyor. Brandstatter’ın markanın CEO’su olmasından çok memnunum.” dedi.

Brandstatter ise, “Volkswagen için gelecek yolu belirlendi. Transform 2025+ stratejisinin temelinde sıfır karbon mobilite var ve dijital bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Tüm ekibe bağlılıkları için teşekkür ediyorum. Yolumuzu kararlılıkla takip edeceğiz.” dedi.

1968 doğumlu olann Ralf Brandstatter Volkswagen grubuna 1993 yılında katıldı. Bir dönem Seat markası için satın almadan sorumlu üst düzey yöneticilik görevini de yerine getirdi. Brandstatter 1 Ağustos 2018 tarihinden beridir Volkswagen Binek Araçlar COO (Chief Operating Officer) pozisyonundaydı.