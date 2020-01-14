Volkswagen’in Türkiye yatırımında durum ne?

Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon markaların üretim biçimlerini temelden etkilemeye başladı bile. Geleneksel yani içten yanmalı motorlu otomobillere göre üretimi daha kolay ve farklı olan elektrikli otomobiller her markanın bu dönüşüme adım atmasıyla isimlerinden oldukça söz ettiriyor.

Son yıllarda Avrupa’da uygulanan emisyon sınırlandırmaları, elektrikli otomobil üretiminin hızlanmasına ve bir yıl içinde onlarca ya tam elektrikli ya da hibrit motorlu araçlarla tanışmamıza sebep oldu. Özellikle gelecek 2-3 yıl içerisinde emisyon sınırlandırılmasının değişmesi ve bu sınırlandırmaya uymayan markaların ödeyecekleri araç başına olan büyük cezalar da üreticileri köşeye sıkıştırdı.

Tam bu noktada yüksek hacimde otomobil üreten markalar hemen akıllara gelmeye başladı. Bizim konumuz ise Volkswagen… Alman dev 2025 yılında “1 milyon adet elektrikli otomobil satmış olacağız” hedefini bu yıl 2 sene erkene çekti. Böylece 2023’te 1 milyon, 2025’te 1.5 milyon olan hedefleri, üretim kapasitelerini uzmanlara sorgulatmaya başladı.

VOLKSWAGEN TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ÜRETİM ADEDİNİ ARTIRMAK ZORUNDA!

Grup 2018 yılının ortalarından itibaren Skoda ve Seat markalarının bazı modellerinin talebine, üretim anlamında yetişemediği için yeni bir tesis yeri arayışına girdiğini açıklamıştı. Doğu Avrupa’da olması planlanan bu tesis için Türkiye’nin de aralarında olduğu Sırbistan, Romanya, Bulgaristan konuşulmaya başladı.

Dünyanın en büyük markalarının otomobil üretimi için tercih ettiği Türkiye aslında bu alternatifler arasında en güçlü olan seçenekti. Lojistik altyapı, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Orta Doğu ve Batı Asya ile Avrupa’nın arasında bir köprü olması ülkenin güçlü tarafları oldu. Ancak 2018 yılının ortasından itibaren başlayan ekonomik kriz, güney doğu sınırında olan Suriye karmaşası, Irak’ın hâlâ stabil bir pozisyonda olmaması ve ülke içindeki siyasi konular Türkiye’nin yerine diğer ülkelere yönelmeye sebep olacak unsurlar arasında oldu.

ELEKTRİKLİ MODELLER ALMANYA’DA ÜRETİLECEK, PEKİ ALMANYA’DA ŞU ANDA ÜRETİLEN MODELLER?

Volkswagen elektrikli otomobil modellerinin üretimini Almanya’daki tesislerinde gerçekleştirme kararı aldıktan sonra şu anda Almanya’da üretilen Passat için yeni bir üretim tesisi oluşturma veya hazır olan bir yere bu üretimi kaydırma durumu ortaya çıktı. Grubun çatısı altında bulunan Skoda, Volkswagen ile birçok teknik ve teknolojik konuda paylaşımda bulunuyor. Bu paylaşımlardan biri de markanın amiral gemisi Superb ile Passat arasında gerçekleşiyor.

Skoda, Superb üretimini Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında gerçekleştiriyor ancak ürüne olan yüksek talebe istediği ölçüde cevap veremiyor. Bu durum Volkswagen’in de gündeminde olduğu için VW Grubu bu iki otomobili kurmayı planladığı yeni Doğu Avrupa tesisinde üretme kararı aldı.

HEM ALMAN HEM DE TÜRK BASININDA ÇOK SAYIDA HABER YAPILDI

Passat 2015 yılında B8 koduyla piyasaya çıktığından beridir en çok satan 10 otomobil arasında yerini almayı başaran bir model olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Volkswagen’in Türkiye yatırımı hem Alman hem de Türk basınında gündemi işgal etmeye başladı.

Grubun yeni kuracağı fabrikada sadece Volkswagen değil, Skoda ve Seat modellerinin de üretileceği, yıllık 350-400 bin üretim kapasitesine sahip olacağı konuşulan ilk konular arasında oldu. Skoda CEO’su Bernhard Maier konuyla alakalı ilk açıklama yapan marka yetkililerinden biriydi. Maier fabrikanın 2022 yılı sonunda tamamlanması planlandığını ve 2023 yılında da üretime başlamak üzere çalıştıklarını belirtti. Skoda CEO’su ayrıca fabrika için lokasyonların 4'ten 2'ye düşürüldüğünü de açıkladı. “Bu iki alternatif ülke arasında Sırbistan ve Türkiye yer alıyor” dedi.

Sırbistan’ın adının özellikle Alman haberlerinde yayınlanmasından sonra ülke harekete geçti. Autonews'un Sırbistan’daki muhabiri Vecernje Novosti, “VW Grubu Sırbistan lokasyonunu Skoda ve Seat SUV modelleri üretimi için tercih etti.” biçimde haber yayınladı. Türkiye’nin bu yarıştan yara almasının sebebi ise Sırp gazeteciye göre 2018 yılında yaşanan Türk Lirası kayıpları.

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2019 yılı Ağustos ayında Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la geçtiğimiz aylarda aralarında geçen diyaloğu anlatarak, “Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey, ‘Manisa'da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var' dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığım yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim” diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen'in yatırım için Manisa'yı seçtiğini ifade etti.

CEO HERBERT DIESS TÜRKİYE’YE GELDİ, CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ!

Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess’ın üretim tesisi ve Türkiye tarafından tanınması planlanan teşvikler için Türkiye’ye geldiği ve Cumhurbaşkanı ile görüştüğü açıklandı. Reuters'a bilgi veren üç Türk yetkili Volkswagen'in 1 milyar euro tutarındaki fabrika yatırımının Türkiye’ye gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğunu belirtti.

Reuters'da yayımlanan bir haberde VW'nin yatırıma karar vermek için Ankara ile taşıt araçlarından alınan vergiler hakkında görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti. Yine bu dönemlerde Alman hükümetinin de bu konuyla alakalı belirli açıklamaları oldu.

TİCARET BAKANI PEKCAN: “BEN O KADAR DETAYA GİRMEYEYİM”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’da ülkenin endüstriyel anlamda gündemini oluşturan bu konu hakkında açıklamada bulundu. Pekcan, Volkswagen’in yatırımıyla alakalı “Fabrikanın yeri bile belli” dedi ve kararın resmi olarak açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuyu yakından takip ettiğini de söyleyen Bakan, “Kurulacak yer belli ancak ben o kadar detaya girmeyeyim” ifadelerini kullandı.

Yılın son çeyreğine Volkswagen’ın resmi çalışanlarından hatta VW AG Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Andreas Tostmann, “Türk yetkilileri ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere.” açıklamasını yaptı. Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar euro'dan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor. Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceğini belirttiler.

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‘VOLKSWAGEN TURKEY’ 943.5 MİLYON TL’LİK SERMAYE İLE KURULDU

Ekim ayına gelindiğinde ise Alman otomotiv devi Türkiye şirketi kurulumunu gerçekleştirdi. Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa'da kurdu. Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. Şirketin sermayesi ise 943.5 milyon TL.

BARIŞ PINARI HAREKATI VE YATIRIM BEKLEMEDE İDDİASI

Türkiye’nin sınır güvenliği için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı yüzünden Grubun CEO’su endişelerini dile getirerek pekte beklemediğimiz bir dilde, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Herbert Diess, “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.” dedi. Ayrıca Alman gazetelerinden Handelsblatt, grubun Türkiye yatırımını durdurduğunu açıkladı…

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra yatırımı en başından beri isteyen ve aday ülkeler arasında bulunan Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan sırayla konuyla ilgili açıklamalarda bulundular. Türkiye’den Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türk hükümeti ile Volkswagen’in hâlâ görüşme halinde olduğunu söyledi. Çelik, “Türk hükümet yekililerinin Volkswagen ile irtibat halinde olduğunu biliyorum, şimdi sonuç bekleniyor.” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili bu yaşanan olaylardan önce sozcu.com.tr olarak görüşme fırsatı bulduğumuz Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Haydar Yenigün, “Türkiye, yerli oto ve VW yatırımı konusunda doğru yollardan ilerliyor! Ayrıca Avrupa’daki ticari araçların yüzde 50’si Türkiye’den gidiyor ve üretim konusunda dünyada parmakla gösteriliyoruz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca Yenigün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuyla yakından ilgilendiğini ve yatırımın gerçekleşmesi için atılacak adımlara ortam sağladığını da belirtti.

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Günümüze geldiğimizde ise Volkswagen bu yatırımı aslında 2019’un son günlerinde açıklayacaktı ancak grup bu açıklamayı 2020 yılı Şubat ayında gerçekleştireceğini tüm kamuoyuyla paylaştı. Şubat ayındaki nihai kararı beklerken Volkswagen’den elektrikli otomobil satış adetleri hakkında yeni bir hedef paylaşımı yapıldı. Yazının başında da belirtildiği gibi bu hedef, “2025 yılında 1 milyon elektrikli aracın müşterilere teslim edilmesi” yönündeydi. Ancak marka bu teslimat tarihini 2 yıl erkene çekti. 2023 yılında 1 milyon elektrikli aracını müşterilerine teslim edeceğini açıklayan marka 2025’te ise bu rakamı 1.5 milyon olarak güncelledi!

Tüm bu veriler ışığında grubun çatısı altında bulunan yeni elektrikli modellerle tanışacağımız aşikar. Ancak markanın elektrikli otomobil satışlarında lokomotif görevi görecek olan modeli ID.3’ün üretimi içinse kapasitelerin ciddi anlamda güncellenmesi gerekiyor yani grubun bu hedefi tutturması için Doğu Avrupa’da kurulması planlanan fabrikanın biraz önce harekete geçmesi şart.

Bu hafta çıkan haberlere göre ise Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaretin en temel sebepleri arasında mülteci krizi, Suriye’nın durumu ve Türkiye ile Libya arasındaki mütabakat. Ancak bu gündeme ek olarak Volkswagen yatırımının da buluşmanın önemli konularından biri olduğu belirtilebilir. Belki de 24 Ocak 2020 tarihinde Volkswagen Türkiye yatırımının gerçekleştiğini duyarız…