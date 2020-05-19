Volkswagen’in Türkiye yatırımında önemli gelişme!

Volkswagen’in Türkiye yatırımına Türk otomotiv endüstrisi için oldukça önemli. Markanın Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinin üretiminin gerçekleşmesi hem bu ürünlere olan erişimi kolaylaştırırken hem de yatırımın merkezi olarak seçilen bölge kalkınacak.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Almanya merkezli Volkswagen Manisa’da geçtiğimiz ekim ayında 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurdu. Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa'da kurdu.

Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

FİDANLIĞIN ARAZİSİ DE FABRİKA KURULACAK ALANA DAHİL EDİLİYOR

İddiaya göre firmanın yatırım yapacağı alanda bulunan Muradiye Fidanlığı’nın Hazine’ye devredildiği belirtiliyor. Muradiye Orman Fidanlığı yıllık 5 milyon fidan kapasitesi olan bir yer ve akasya, erguvan, kestane ve akçaağaç gibi özel bitkiler yetiştirme özelliğine sahip. Fidanlığında yılda 500 milyon TL ciro yaptığı belirtiliyor.

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, internet üzerinden yapılan bir canlı basın toplantısına katıldı. Volkswagen için Manisa Muradiye’de 4 bin dönümlük alan tahsisi yapıldığını ve bu alan içerisinde 1000 dönümlük Muradiye Fidanlığı’nın da yer aldığını belirtti. Akcan, “Volkwagen'in Manisa'daki fabrikayı bir tarım arazisi üzerine kurmasını doğru bulmuyoruz. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilirse yarın işleyecek arazi bulamayacağız. O zaman ne tohumu ne de girdi maliyetlerini konuşmaya gerek kalmayacak.” dedi.

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Manisa'ya yapılacak olası yatırımın 1.5 milyar euro civarında olduğu ve kapasitenin yıllık 300 bin adet olduğu belirtilmişti. Marka bu üretim tesisinde ağırlıklı olarak sedan modeli Passat ve grubun çatısı altında bulunan Skoda’nın Superb modelini üretmeyi planlıyor.