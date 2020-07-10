Volkswagen’in Türkiye’den sonraki durağı Slovakya mı?

Volkswagen’in yılan hikayesine dönen yeni yatırımında son durak Türkiye, Manisa olarak ilan edilmiş, marka burada şirket kurmuş ve kamuoyu yatırımın resmi olarak açıklanmasını bekliyordu. Ancak corona virüsü salgını yüzünden azalan otomobil talebi ve değişen tüketici eğilimleri yüzünden dünyanın en büyük üreticisi olan Volkswagen, Türkiye’de yapmayı planladığı yatırımını iptal ettiğini duyurdu.

Markanın, Volkswagen Passat ve Skoda Superb modellerini üreteceği bu yeni yatırımı için Türkiye haricinde Bulgaristan, Sırbistan, Slovakya ve Romanya gibi ülkeler de girişim içindeydi. Volkswagen’in Türkiye’den vazgeçmesiyle birlikte Slovakya tekrar atağa geçti…

Reuters’ın haberine göre Slovakya Başbakanı Igor Matovic, “Bratislava’daki tesisin kapasitesini Volkswagen’in arttırması için her türlü desteğe hazırız. Binlerce kişilik istihdam için Volkswagen gibi diğer otomotiv gruplarıyla da yatırım için görüşmeler yapıyoruz.” dedi. Matovic son olarak, “Bu yatırımı elde etmek için her şeyi yapacağız.” diye ekledi.

İLGİLİ HABER Dev yatırım kaçtı!

1990’lı yılların başından beridir Slovakya’da yer alan Volkswagen tarafından ise bu konuyla alakalı resmi bir açıklama henüz gelmedi.