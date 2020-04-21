Volvo Cars EMEA Başkan Yardımcısı Sabri Sözen Otoyaşam’a konuştu

İşte Sabri Sözen'in açıklamalarında öne çıkanlar;

Pandemi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar Türkiye'deyim. Bu süreçte hem Volvo Car Turkey Genel Müdürlüğü görevini devam ettirip hem de Başkan Yardımcısı olarak çalışacağım.

Mart 15'te İsveç'te ev bakmaya gidecektim, uçaklar iptal oldu, kaldım.

Türkiye'de otomotiv pazarında corona nedeniyle 1-1.5 ayda 100 bin adetlik bir satış kaybı yaşanırsa iyimser senaryoda 550 bin adetlik toplam pazara ulaşılıyor.

Eğer süreç uzarsa da bu yıl pazar geçen seneye göre maksimum yüzde 25 düşer.

Türkiye'de yıllık 600 binin altı her pazar sektörü zora sokuyor. 2018 ve 2019'dan sonra bu yıl da pazar 600 binin altında kalırsa, sektöre destek şart.

Eğer hükümet yılın 2. yarısında pazarı canlı tutacak mekanizmaları devreye sokmazsa, istihdam kayıpları kaçınılmaz olur.