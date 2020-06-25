Volvo elektrikli araçları için şarj sorununu çözüyor…

Volvo Cars, Plugsurfing ile anlaşarak elektrikli otomobil sürücülerinin sık karşılaştıkları, şarj noktalarına yetersiz erişim ve şarj altyapısı açısından oldukça değişkenlik gösteren bir Avrupa pazarı gibi sorunları ortadan kaldırıyor.

Plugsurfing ile yapılan bu anlaşma, sürücülerin elektrikli Volvolarını Avrupa'da nerede ikâmet ettiklerinden bağımsız olarak kolayca şarj etmelerini sağlıyor ve birçok farklı ülkede abonelik yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Müşteriler otomobillerini, Plugsurfing’in 38 Avrupa ülkesindeki 200 binin üzerindeki desteklenen şarj noktasından temassız bir şarj kartı veya akıllı telefon uygulamasıyla şarj edebiliyor.

Volvo Cars EMEA başkanı Björn Annwall, “Plugsurfing, günlük işe gidip gelme, yerinde şarj ve uzun mesafeli seyahat gibi tüm şarj ve sürüş ihtiyaçlarınızı karşılayacak” dedi ve “Bu özgürlük hissiyatı, elektrikli bir Volvo sürmeyi daha da keyifli ve sorunsuz hale getiriyor.” diye ekledi.