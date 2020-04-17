Volvo gelecek hafta üretime başlıyor!

Volvo’nun İsveç’teki üretimi 20 Nisan pazartesi günü tekrar başlıyor. Aynı tarihte markanın daha çok yeni yatırım yaptığı ve elektrikli araçlar için batarya üretimini artırdığı Belçika’daki Ghent tesisi de üretime başlayacak. Volvo’nun Güney Karolina’daki tesisinde ise üretimin 11 Mayıs tarihinde başlayacağı bildirildi.

Marka CEO’su Hakan Samuelsson’un Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yeni sağlık ölçümlerine giriş yaptık. Eldiven ve maskelerle çalışanları steril bir ortamda tutarken, mesafelere de dikkat edeceğiz. Üretim oranı pazardaki taleplere bağlı olacak. Siparişleri tüm hızımızla tamamlayacağız.” dedi.