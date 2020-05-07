Volvo “Lidar” teknolojisine geçiyor!

Bu ortaklık, Volvo'nun otoyollarda kullanılacak ilk tam kendi kendine sürüş (self-driving) teknolojisinin hayata geçmesini sağlayacak ve gelecekteki aktif güvenlik gelişmelerinin önünü açacak. Marka bu teknolojiyi 2022 yılında üretilmeye başlanacak SPA2 platformlu otomobillerinde kullanacak.

SPA 2 tabanlı otomobillerin yazılımları otomatik olarak güncellenecek. Eğer bu opsiyon tercih edilirse, tam otonom bir otoyol sürüşünü mümkün kılan Highway Pilot (Otoyol Pilotu) özelliği, coğrafi konum ve koşulların güvenliğini doğrulandıktan sonra etkin hale geçecek.

Volvo Cars ve Luminar, Highway Pilot (Otoyol Pilotu) özelliğine ek olarak LiDAR'ın gelecekteki gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) iyileştirmedeki rolünü ve gelecekte SPA2 tabanlı tüm otomobillerin standart olarak bir LiDAR sensörüyle donatılma potansiyelini de araştırıyor.

LiDAR, kamera ve radarın tek başına sağlayamayacağı kadar güvenilir bir görüş ve algı sunarak, otonom modda güvenli bir şekilde gidebilen otomobiller geliştirmekte anahtar rol oynuyor. LiDAR, karmaşık ortamlarda yüksek hızlarda güvenli karar vermek için ideal bir temel oluşturuyor.