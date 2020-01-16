Volvo pil fabrikası kuruyor!

600 milyon dolarlık yatırımla genişletilecek olan Amerika’nın Güney Karolina bölgesinde yer alan Ridgeville fabrikası Volvo Car University’nin ikinci bandı olacak.

Autonews haberine göre markanın amiral gemisi pozisyonunda olan XC90 modelinin yeni versiyonu tam elektrikli olarak 2022 yılının sonlarında bu fabrika üretilecek. Kuzeybatıda yer alan Charleston fabrikasında ise 1500 çalışanla birlikte S60 sedan otomobili üretiliyor.

Güney Karolina’daki fabrikanın 3. jenerasyon XC90 için global üretim merkezi olması hedefleniyor. Bu otomobil markanın geliştirdiği SPA platformunun SPA2 versiyonuyla üretilecek. Marka 1.1 milyar dolarlık bu fabrikadaki üretimin ne kadarının batarya üretimi olacağını ise açıklamadı. Volvo’nun bu pil yatırımı 2021 yılının sonlarında tamamlanmış olacağı ise markanın sözcüsü tarafından açıklandı.

Bu tesiste çalışanlar lityum iyon bataryaları birleştirip test işlemlerini gerçekleştirerek geçişi hızlandırmış ve iyileştirmiş olacaklar. Volvo bataryaları kampüse monte ederek ağır pillerin taşınmasında nakliye masraflarını azaltmayı hedefliyor.

Fabrikaya yapılan bu yatırım özellikle XC90 üretim bandında 1000 yeni çalışan ihtiyacı yaratacak. Markanın yeni XC90 modeli 3. tam elektrikli otomobili olacak. İlk tam elektrikli Volvo ise hızlı satışı olan markanın giriş modeli XC40 idi. Volvo 2025 yılında gerçekleşen tüm satışlarının yüzde 50’sinin elektrik motorlu araçlar tarafından oluşturulmasını istiyor.