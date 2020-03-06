Volvo pil üretimini genişletiyor

Volvo Cars, 2040 yılına kadar iklim-nötr bir şirket olma hedefine doğru ilerliyor. Ayrıca marka 2018-2025 yılları arasında otomobil başına karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefliyor.

Marka 2025 yılında küresel satışlarının yüzde 50’sinin tam elektrikli, kalanının ise hibrit otomobillerden oluşmasını planlıyor. Bu hedefler doğrultusunda marka her yıl aslında 2025 yılına kadar yeni bir elektrikli otomobil modeli tanıtacak.

Global üretim operasyonları başkanı Geert Bruyneel, “Bu önemli anı, burada Ghent’teki çalışanlarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyorum. Pil montaj hattına sahip fabrikalarımızın ilki olan Ghent, üretim ağımızı elektrifikasyona hazırlama sürecinde öncü bir rol oynuyor” dedi.

Pil montajı, şirket önümüzdeki yıllarda tüm model yelpazesini elektriklendirmeye devam edeceği için Volvo Cars’ın küresel üretim operasyonlarının önemli bir parçası haline gelecek. Ghent tesisi, diğer üretim tesislerine süreç optimizasyonu ve verimliliği açısından önemli bilgiler sağlayacak.

Volvo Cars geçtiğimiz sene, önemli iki küresel pil tedarikçisi firma olan Çin'li CATL ve Güney Kore'li LG Chem ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalamıştı. Anlaşmalar, önümüzdeki on yıl için, XC40 Recharge P8 de dahil olmak üzere yeni nesil Volvo ve Polestar modelleri için pil tedarikini kapsıyor.