Volvo’dan “evde kal” konsepti

Birçok sektör olduğu gibi otomobil satışları da dünya çapındaki pandemiden etkileniyor. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan sosyal mesafe uygulamaları, kapatmalar ve zorunlu karantina politikalarının katı kuralları, tüketicilerin normalde olduğu gibi bayilere gidip yeni bir otomobil alma ya da kiralamalarına engel oluyor.

Volvo Cars, Almanya, Fransa, İtalya gibi karantinadaki Avrupa ülkelerinde yaşayan ve bir otomobil edinmek isteyenlere “Stay Home Store” (Evde Kal Mağaza) konseptiyle güvenli bir seçenek sunuyor. “Stay Home Store” (Evde Kal Mağaza) ile online olarak kolaylıkla yeni bir Volvo otomobil için arama ve seçim yapmak ve ardından satın almak ya da kiralamak mümkün. Uygulama üzerinde, hemen yeni Volvo'larla ilgili cazip fiyatlara ve leasing oranlarına göz atıp ve seçim yapılabiliyor.

Ticari Operasyonlar küresel başkanı Lex Kerssemakers, “Müşterilerimize mevcut salgının bitmesini beklemek zorunda kalmadan, kendilerine uygun yeni bir Volvo bulma seçeneği sunmak istiyoruz. Online satış ekibimiz harika bir online uygulama geliştirdi- ve bu dönemde bir otomobil edinmenin büyük bir taahhüt olduğunu bildiğimiz için müşterilerimize özellikle ek finansman seçenekleri sunuyoruz.” dedi.