İsveçli markadan rekor geri çağırma!

2019 yılında yapılan XC60 testinde Danimarkalı bir firma tarafından arıza olduğu tespit edilmişti. Firma gerçekleştirdiği test esnasında XC60 modelinin otonom acil fren sistemini denerken, AEB olarak adlandırılan bu donanımın devreye girmediğini fark etti. Sistem, siz otomobiliniz ile seyahat halindeyken karşınıza çıkan bir engele tepki vermeden aracınızı sürmeye devam ediyorsanız, önce sesli bir biçimde sizi uyarıyor. Tepki vermemeye devam ettiğinizde ise otomobil otomatik olarak fren yapıp duruyor.

Test sonuçları yayınlandıktan sonra, teste konu olan XC60 Göteburg’taki merkeze gönderiliyor. Marka bu adımdan sonra sistemin kullanıldığı, 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren üretilen tüm modellerde bu sorunun ortak olduğunu fark ediyor.

Geri çağırmaya konu olan Volvo modelleri; S60, S90, V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country, XC40, XC60 ve XC90.

Tüketici raporlarına göre geri çağrılan otomobillerin Mart 2020 tarihinden önce üretilen ve AEB donanımına sahip olan modeller olduğunu belirtmiş. Sistem aracın önünde seyreden ve engel olabilecek insan ya da otomobili göremiyor.

Volvo servisleri AEB sistemindeki bu arızaları ücretsiz olarak giderecek. Durumdan etkilenen araç sahiplerine marka, mayıs ayında gerekli ulaşımı sağlayıp bilgilendirme yapacak.