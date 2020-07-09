Volvo’dan yeni teknoloji yatırımı

Volvo Cars ve Circulor, blockchain teknolojisi kullanarak elektrikli otomobillerin pillerinde kullanılan kobaltın izlenebilirliğini artırmak için son yıllarda birlikte çalışıyor.

Circulor'un blockchain teknolojisi bugün Volvo Cars pil tedarik zincirinde kullanılıyor ve Volvo Cars'ın ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge P8’de kullanılan kobaltın yüzde 100 izlenebilirliğini sağlıyor. XC40 Recharge P8’in üretimi bu yılın sonlarında doğru Belçika'daki Gent fabrikasında başlayacak.

Volvo Cars tarafından Circulor’a yapılan yatırım, her iki şirketin odaklarını kobaltın ötesine genişletmesine izin veriyor; örneğin elektrikli Volvo'ların pil paketinde izolasyon malzemesi olarak kullanılan bir mineral olan mikanın izlenebilirliğini artırmak gibi.

Volvo Cars Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı (CPO) Martina Buchhauser, “Ham maddelerimiz için etik bir tedarik zincirine bağlıyız ve Circulor ile ortaklığımız bu konuda önemli bir role sahip” dedi. “Circulor'un gelişimini destekleyerek operasyonlarımızda blockchain teknolojisinin kullanımını artırabilir ve daha sürdürülebilir bir iş modeline katkıda bulunabiliriz.”

2018’de kurulan Volvo Cars Tech Fund (Volvo Cars Teknoloji Fonu), dünya çapında yüksek potansiyelli teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Fon, yatırımlarını yapay zeka, elektrifikasyon, otonom sürüş ve dijital hareketlilik gibi otomobil endüstrisini dönüştüren stratejik teknoloji trendlerine odaklıyor.