Waymo ve Fiat Chrysler ortaklıklarını genişletiyor

Google’ın ailesinde yer alan Alphabet Inc’in bir kolu olan Waymo, Retuers’ın haberine göre FCA ile olan ortaklığını hafif ticari araçları da kapsayan bir biçimde genişletti. Bu teknoloji sayesinde hafif ticari araçlar ürün dağıtımını belirtilen rotalara kendi kendine yapabilecekler. Ayrıca Waymo bu teknolojiyi markanın küresel olarak sattığı modellerinin üzerinde deneyecek. Firma bu teknolojiyi Fiat Chrsyler ile birlikte geliştirecek.

Fiat Chrsyler, Aurora firmasıyla gerçekleştirdiği hafif ticari araç üzerindeki otonom sürüş çalışmalarını 2019 yılının başlarında bıraktı. Ancak Aurora Chrysler minivan araçlarıyla testlerine devam ediyor. Firma, “FCA’nın binek ve ticari araçları üzerinde otonom teknolojilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bir blog yazısında ise Waymo ve FCA’nın seviye 4 otonom sürüş teknolojisi üzerine çalıştıkları belirtildi. Bu teknoloji sayesinde kendi kendine gidebilen otomobiller tehlikeli bir durum ortaya çıksa bile bundan kurtulabiliyor.

Waymo ve Fiat Chrysler’in ortaklığı 2016 yılından beridir otonom sürüş teknolojisi üzerine devam ediyor. Hafif ticari araçlara genişleyen bu ortaklık Türkiye’de üretilen ve tüm dünyaya satılan Doblo’ya da eklenir mi(?), ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Waymo kendi web sayfasında Pacifica ve Türkiye’de satılan adıyla Ducato, Amerika’da RamPromaster modellerinin animasyonlarının sonunda “daha fazlası” yazısını da bırakmış.