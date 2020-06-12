Wrangler’a Almanya’dan ödül!

Jeep, efsane modeli Wrangler ile Almanya'nın uzman SUV ve 4×4 dergisi olan Auto Bild Allrad'ın okuyucuları tarafından dördüncü kez ödüle layık görüldü. Her yıl düzenlenen ve okuyucuların oylarıyla en sevilen araçların tespit edildiği Auto Bild Allrad anketi, bu yıl 10 kategoride toplam 218 modelin oylanmasıyla gerçekleşti.

Okurların oyladığı ankette; fiyat aralığına göre belirlenen kategori içinde “En İyi” arazi aracı ve SUV seçilen Jeep Wrangler, premium SUV modelleri üreten tüm Alman rakiplerini de geride bıraktı.

Ödüllü Jeep Wrangler'in yeni nesli, ülkemizde Mayıs ayında satışa sunuldu.