XCeed’e tasarım ödülü!

Kia, kazandığı tasarım ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kia XCeed ve ‘Imagine by Kia' konsepti ile 2020 iF Tasarım Ödülü çerçevesinde iki tasarım ödülü birden alma başarısı gösteren Kia, tasarım odaklı bakış açısı ve elektrikli ulaşım çağındaki yaklaşımları ile dikkatleri üzerine çekti.

Kia böylece, ilk olarak 2010 yılında kazandığı iF Tasarım Ödülleri’ne yenilerini ekledi ve toplamda 20 adet iF Tasarım Ödülü'nün sahibi olmuş oldu.

Tasarım ödüllerinin ardından değerlendirmede bulunan Kia Tasarım Merkezi Başkanı Karim Habib, “Kia, daha büyüleyici ve çekici kullanıcı deneyimi için kalitesini sürekli artırıyor. Kia'nın kompakt SUV modeli XCeed ve ‘Imagine by Kia' ise bu çabayı en iyi biçimde yansıtıyor. Tasarım anlayışımızın tüm dünyadaki kullanıcılar tarafından takdir edilmesinden gurur duyuyorum” dedi.