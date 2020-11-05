Yakın zamanda elektrikli model yok

Carscoop’ta yer alan habere göre markanın gerçekleştirdiği yatırımcılar toplantısında konuşan CEO Louis Camilleri, markanın sadece elektrikle çalışan bir modelinin ürün gamında yer alacağını hayal edemediğini ve Ferrari’nin satışlarının yüzde 50’sini bu modellerin oluşturacağını düşünmediğini söyledi.

İtalyan marka tamamen elektrikli modellere geçmek için acele etmese de şu anki ürün gamında SF90 Stradale modeliyle elektrikli modelleri temsil ediyor. SF90 Stradale 3 elektrik motoruna ve V8 silindirli 4 litrelik, ikiz turbolu içten yanmalı motoru birleştiren bir teknolojiye sahip. Ayrıca markanın V6 silindirli bir hibrit motor üzerine çalıştığını da belirtmekte fayda var.

Camilleri’ye göre Ferrari, ilk tam elektrikli otomobil modelini 2025 yılına kadar piyasaya sürmeyecek. Markanın her tekerlek için bir elektrik motoru olan pantentleri 2020 yılı Ocak ayında ortaya çıkmıştı, aslında Ferrari’nin tam elektrikli otomobil modeli üzerine çalışmaları da mevcut. Ancak Camilleri’nin bu açıklaması dört elektrik motoru olan otomobilin bir içten yanmalı motorla kombine edileceğini akla getiriyor.

Otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon dönüşümü tam gaz yoluna devam ederken, Ferrari açık bir şekilde bu strateji için acele etmediğini gösteriyor. Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda bu tarz otomobillere yöneleceği tahmin edilen markanın elektrikli otomobil üretmesi için şu an bir dürtüsü yok.