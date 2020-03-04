Yarım saatte yüzde 80’i dolacak!

Markanın Panda modelinden sonra Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci küçük otomobili olan 500 artık elektrikli versiyona da sahip.

Elektrik motorlu 500, tam dolu bataryalarıyla 320 km gidebilecek. 116 beygir güç üreten elektrik motoru 500e’yi maksimum 150 km/s hıza çıkarabiliyor. 500e’yi 85 kW’lik şarj ünitesiyle 5 dakikada 50 km gidecek kadar şarj edebileceksiniz. Ayrıca yine aynı üniteden 35 dakikalık şarj ile aracınızın pillerinin yüzde 80’nini doldurabileceksiniz.

Fiat, 500e’yi Başlangıç Edisyonu donanımıyla Avrupa’da 37 bin 900 eurodan satmaya başlayacak. İlk teslimatlar içinse 2020 yılı yaz mevsimi gösteriliyor.

500e, içten yanmalı motorlu versiyona göre daha büyük bir gövdeye sahip. Otomobilin aks mesafesi 20 mm artırılırken boyu da 60 mm uzatılarak 3631 mm olmuş. 500e’nin genişliği ise eski versiyona göre 60 mm daha fazla ve 1687 mm son olarak yükseklik olarak otomobil 20 mm artarak 1508 mm ölçüsüne kavuşmuş.