Yazın yola ‘yaz lastiği’ ile çıkın!

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başlatılan şehirler arası seyahat yasağı uygulaması, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında tamamen kaldırılmış bulunuyor. 18 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması, ebeveyn refakati koşuluyla tümüyle kaldırılırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşların “Seyahat İzin Belgesi” almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.

Petlas, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından kara yollarındaki hareketliliğe dikkat çekip, “Yaz yolculuklarımızda güvenlik ve sağlık için tedbiri elden bırakmayalım” çağrısında bulundu.

MEVSİMİNE GÖRE LASTİK KULLANMANIN ÖNEMİ!

Kış lastiği resmi uygulamasının Nisan ayı başında sona erdiğini hatırlatan AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor; çünkü kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunun fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır” şeklinde konuştu.

Türkiye'de yasa gereği kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde, 01 Aralık- 01 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda M+S (çamur kar) ve/veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği cezai yaptırım söz konusu. Kış lastiği zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan itibarı ile sona eriyor ve uzmanlarca sürücülerin bu tarihte yaz lastiklerine geçmesi öneriliyor.

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