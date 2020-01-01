Yeni 3 Serisi’ne daha yakın bakmaya ne dersiniz?

Bavyeralı otomobil üreticisi BMW’nin ilk olarak 1975 yılında ürettiği 3 Serisi, 7. jenerasyon modeliyle konuğum oldu.

İLGİLİ HABER Yeni 3 Serisi ile nihayet tanıştık!

Daha öncesinde otomobili lansmanının yapıldığı İzmir’de kullanma fırsatı bulmuştum. Yeni tasarımı, yeni teknolojileri ve sessiz kabiniyle ilk andan itibaren beni etkileyen bir otomobil olmuştu.

Bugün ise Sport Line donanımlı 320i modelini İstanbul’un yoğun trafiğinde kullanma ve tecrübe etme fırsatı buldum.

Otomobili dışarıdan gördüğünüzde Sport Line tasarımı sayesinde sportif bir kılıkta olduğunu fark etmeniz çok zamanınızı almıyor. Zaten BMW, bu segmentteki en sportif karaktere sahip olan modelleri üreten marka değil mi?

Yeni 3 Serisi, yeni 1 Serisi ile birlikte tek parça böbrek tasarımına sahip olan modeller arasında. Önden yeni 3’e baktığınızda genişleyen farlar ve Sport Line donanımında bulunan yıldız biçiminde sis farları size merhaba diyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise temiz ve göz yormayan bir çizgi, yüksek omuzlar, küçük yan camlar ve şık tasarımlı Sport Line jantları size göz kırmıyor.

Buna ek olarak test otomobilinin sahip olduğu gövde renginin seçimi de oldukça başarılı. Her ne kadar ülkemizde bu rengi boya sonrasında tutturamazsınız deseler de bence en alınası gövde renklerinden olabilir…

Aracın arkasına göz atmaya geçtiğinizde ise çift çıkışlı egzozlar, koyu renkli stoplar ve ön tamponda yer alan yıldız biçimindeki sis farı çerçeveler arkada da yerini almış.

Otomobil eski versiyonuna göre 76 mm uzatılmış ve bu da iç mekana +41 mm’lik aks mesafesi olarak yansımış. Ayrıca yeni 3 Serisi eski versiyona göre 6 mm yer daha yakın.

Yeni 3 Serisi'nin boyutları ise uzunluk 4.709 mm, genişlik 1.827 mm ve yükseklik 1.435 mm. Otomobilin ağırlığı ise 1450 kg olarak belirtilmiş. Otomobilin bagaj hacmi ise 480 litre.

Aracın sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda ise eski versiyona göre tamamen değişmiş ve yenilenmiş bir iç mekan sizi karşılıyor. Alüminyum trimler, bolca kullanılmış ekranlar, dokumatik yüzeyler bunlardan birkaçı.

Direksiyonun hemen arkasında yer alan ve halkımızın “Hayalet” demeyi çok sevdiği tamamen dijital gösterge tablosu hemen dikkatinizi çekiyor. Her ne kadar sürüş moduna göre bu ekranın teması değişse de takibinin alışana kadar zor olduğunu belirtmeliyim.

Yeni 5 Serisi’nden hatırlayacağınız üç kollu M direksiyon simidi hem fonksiyonel hem de o etli BMW direksiyonu hissine sahip.

Ön konsolun ortasında yer alan multimedya ekranı ise bir önceki jenerasyonda sunulan yazılım yerine 5 Serisi’nde sunulan yazılıma sahip. ID8 diye adlandırılan bu ekranın boyutu ise 8.8 inç.

Multimedya ekranının hemen altında yer alan klima menfezleri arasında sistemin ekranına yer ayırmış durumda. Ayrıca bu bölümün hemen altında iklimlendirme sisteminin düğmelerini bulabiliyorsunuz.

Vites kolunun hemen yanında ise döner iDrive düğmesi ve otomobilin sürüş modlarının yer aldığı düğmeler bulunuyor. Ayrıca motoru çalıştırma ve kapatma düğmesi de bu bölümdeki yerini almış.

En çok merak edilen konulardan biri olan motora geldiğimizde ise önceki jenerasyondan tanıdık olan 1.6 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli ünitenin görevini tam olarak yerine başarıyla getirdiğini belirtebilirim.

184 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bu motor gücünü arka tekerleklere 8 ileri tam otomatik şanzımanla iletiyor. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.1 saniyede gerçekleşirken tüketimi de fabrika verilerine göre karma olarak 5.5-5.9 lt / 100 km aralığında…

Ben bu otomobili kullanmaya başladığım ilk andan itibaren kendimi daha çok 5 Serisi’ne yaklaşmış bir modelde hissettim. Kabinin sessizliği, araç içindeki kaliteli materyallerin kullanımı, lcd ekranlar ve otomobilin gaz pedalına bastığınızda verdiği tepki…

Öncelikle sürücü koltuğunun oturma pozisyonu ve doğru koltuk ayarı sayesinde aracın her bir yanına rahatlıkla hakim olabiliyorsunuz. Ancak sürüş modu Comfort ya da EcoPro’da ise ani hızlanmalarda size çok nazlı tepkiler verdiğini söyleyebilirim.

Yeni 3 Serisi ülkemizde şimdilik sadece 320i yani 1.6 litrelik 4 silindirli turbo motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Sport Line, Luxury Line ve M Sport donanımında olan bu modellerin başlangıç fiyatı ise 353 bin 600 TL olarak belirtilmiş.