Yeni A3 ve Q3 ancak yılın son çeyreğinde gelecek

• Yılın başında pazarın 600 binlere gideceğini öngörüyorduk. Şimdi pandemi nedeniyle 2019'un üstünde, 500 bin adetler civarında kapatacağını düşünüyoruz. Audi olarak bizde yılı geçen senenin üzerinde tamamlarız. Bunun tedarik sözünü aldık. Yani 500 bin adetlik pazarda %2.5-3 arası bir Pazar payı hedefliyoruz.

• Avrupa'da otomotiv satışlarının düşmesi neticesinde ek kota almak için avantajlı olacağımızı düşünüyorduk ama art arda ülkeler teşvikleri devreye soktu. Şimdi ek kota alamasak da planladığımız adetleri alırız gibi görünüyor.

• Özellikle yeni Q3 modelini geçen seneden bu yana eCall sorunu nedeniyle getiremiyorduk, şimdi buna pandemi de eklenince aracın Türkiye'ye gelişi son çeyreğe kaldı.

• Aynı şekilde yeni A3 ve A1 için de aynı durum geçerli. 2 model de ancak yılın son çeyreğinde gelebilecek. Ama yeni A3 gelene kadar elimizde mevcut A3 stokumuz var.

• Audi'nin ve VW Grubu'nun ilk elektrikli modeli e-Tron'un gelişi ise 2021 yılına kaldı. Şahsi görüşüm 2021'in ilk çeyreğinde bile gelemez.

• 2021 tüm model gamının yenilenmesiyle Audi'nin Türkiye'de çıkış yılı olacak. Pazarın ve ekonominin iyi olmasıyla Audi için 2021'in çok iyi olacağını düşünüyorum.

• 2018 öncesi 20 bin adetlerin üzerinde satış yaparken, 2019'da 10 bin adetle premium segmentin lideri olduk. Lider olmak her zaman güzel ama biz iş planlarımızı liderlik üzerine kurmuyoruz. Premium segmentte dijital alanda önce marka olmak liderlikten daha önemli.