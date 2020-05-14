Yeni araçlarda bulunması gereken güvenlik sistemleri!

Teknoloji ilerledikçe otomotiv kullandığımız her eşyanın yapısı ve çalışma sistemi değişiyor. Otomotiv sektörü de teknolojinin ilerlemesinden en çok etkilenen sektörler arasında özellikle de araçlarda kullanılan güvenlik sistemleri bu konuda öne çıkıyor.

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni güvenlik yönetmeliğine göre M, N, O sınıfı araçların güvenlik sistemleri için yeni bir dönem başlıyor.

Yönetmelikte “Güvenlik, yakıt verimliliği ve CO2 emisyonları ile ilgili olarak lastik basıncı izleme sistemleri hususunda araçların tip onayına…” ilişkin şartları belirtilmektedir deniyor.

Yeni yönetmeliğe göre M, N, O sınıfı araçlarda;

“Acil durum şeritte tutma sistemi: En azından şeritten ayrılma gerçekleştiğinde veya gerçekleşmek üzere olduğunda ve bir çarpışmanın gerçekleşmesi muhtemel olduğunda, sürücünün şerit veya yol sınırına göre aracı güvenli bir pozisyonda tutmasına yardımcı olan sistemi.

Acil duruş sinyali: Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol koşullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal fonksiyonunu.

Akıllı hız desteği: Özel ve uygun geri bildirimler sağlayarak sürücünün yol ortamına uygun hızı korumasına yardımcı olan sistemi.

Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir arayüzü.

Araç ana kontrol anahtarı: Aracın bütünleşik elektronik sistemini, aracın sürücü bulunmadan park edilmiş olması durumunda olduğu gibi, kapalıdan normal işletim moduna getiren cihazı.

Araç katarlama (konvoy sürüşü): Sürücülerin çok az ya da hiç müdahalesi olmadan yolculuğun belirli bölümleri için araçların otomatik olarak bağlandığında birbirleri arasındaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayabilmesine ve öncü aracın hareketindeki değişikliklere uyum sağlamasına izin veren otomatik sürüş destek sistemleri ve bağlantı teknolojilerinin kullanılması suretiyle iki veya daha fazla aracın bağlanarak konvoy oluşturmasını.

Gelişmiş acil frenleme sistemi: Olası bir çarpışmayı otomatik olarak algılayabilen ve bir çarpışmayı hafifletmek veya çarpışmadan kaçınmak amacıyla aracı yavaşlatmak için aracın frenleme sistemini harekete geçirebilen sistemi.

Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı: Sürücünün trafik durumuna dikkat etmeye devam etmesine yardımcı olan ve dikkati dağıldığında sürücüyü uyaran sistemi.

Geri manevrada algılama: Geri manevra sırasında öncelikle çarpmayı önlemek amacıyla sürücünün aracın arkasındaki insanların ve nesnelerin varlığından farkında olmasını sağlayan sistemi.

Hidrojen aksamı: Hidrojen tanklarını ve hidrojen sisteminin parçasını oluşturan veya hidrojenle doğrudan temas halinde olan hidrojen yakıtlı araçların diğer tüm parçalarını.

Lastik basınç izleme sistemi: Lastiklerin basınç değerlerini veya zaman içinde basınç değişimini değerlendirebilen ve araç hareket halindeyken kullanıcıya ilgili bilgileri iletebilen, araca takılı sistemi.

Olay veri kaydedicisi: Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla kullanılan sistemi.

Otonom araç: Sürücünün devamlı kontrolü olmadan, ancak sürücü müdahalesinin yine de beklendiği veya gerekli olduğu, belirli bir süre için otonom olarak hareket etmek üzere tasarlanmış ve imal edilmiş motorlu aracı.

Şeritten ayrılma uyarı sistemi: Aracın kullandığı şeridin dışına sapması durumunda sürücüyü uyaran sistemi.

Tam otonom araç: Herhangi bir sürücü kontrolü olmadan otonom olarak hareket etmek üzere tasarlanmış ve imal edilmiş motorlu aracı.” gibi sistemler eklenecek. Yönetmelik 6 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek!

Yeni yönetmelik ve yeni sistemler uluslararası otomotiv mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla hazırlanmış. Böylelikle Türkiye’de üretilen araçların uluslararası pazarlara uygunluğu da desteklenmiş oluyor.

Yukarıdaki öne çıkan güvenlik sistemlerine dikkat ettiğinizde günümüzde kullanılan binek otomobillerde bu sistemlerin olduğunu ve nasıl kullanıldığını fark edeceksiniz.

M, N, O SINIFI ARAÇLAR HANGİLERİ?

Yönetmeliğin ilgilendirdiği araçlar M, N, O sınıfı olarak geçen araçlar. Bunlar daha çok ticari amaçla kullanılan araçlar olarak öne çıkıyor.

M Sınıfı: En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

N Sınıfı: En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır.

O Sınıfı: Bir motorlu araç tarafından çekilen römork veya yarı römork motorsuz yük taşıma araçlarıdır.