Yeni Bentayga en hızlı SUV olacak

İngiliz otomobil üreticisi Bentley, Bentayga modelinin makyajlı versiyonunu 2021 yılında yollara çıkartacak. Standart Bentayga’dan daha hızlı olan Speed modeli ise dünyanın en hızlı SUV’si olma özelliğine sahip olacak.

Otomobilin 6 litrelik W12 motoru 626 beygir güç üretecek. Bu güç sayesinde 306 km/s maksimum hıza erişebilen otomobil, 0’dan 100 km/s hıza ise 3.9 saniyede ulaşacak. Otomobilin tek özelliği sadece hızlı olması olmayacak. Bentley enerjisini motorun efektif olması için harcadı. Bu sayede W12 silindirli motorun 6 silindiri sürüş esnasında kapanıp açılabilen teknolojiye sahip.

Bentayga ayrıca emisyon sınırlarının değişmesinden dolayı egzoz sisteminde de ciddi yeniliklere sahip. Egzozdan salınacak gazın ani bir biçimde artmasını önlemek için silindir ve katalitik konvertörün soğumasını azaltan yeni sistemler de bu teknolojilerin içerisinde.

Son olarak Bentayga’nın 5 ile 8. viteslerde ise sürücü gaza basmadığı durumlarda otomobil tork konvertorü açarak motoru rölantiye alabiliyor ve bu şekilde kendi ağırlığı ve hızıyla salınabiliyor.

Otomobil makyajla birlikte 48V elektrik sistemi kullanıyor ve Bentley Dynamic Ride sistemini içeriyor. Bu kadar güçlü bir otomobilin fren sistemi de bu güce göre revize edilmiş durumda. Karbon seramik frenler ise opsiyon olarak bulunabiliyor.

Bentayga Speed 22 inç boyutunda özel sipariş jantlara sahip. Ayrıca otomobilin ön ve arka tamponları da farklı. Bentayga Speed Extended ve Mulliner modellerine de sahip olacak. Böylelikle kişiselleştirme son noktaya kadar taşınabilecek.