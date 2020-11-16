Yeni bir SUV daha Türkiye pazarında

Renault markasının başarılı modellerinden biri olan Captur ilk defa 2013 yılında ortaya çıkmıştı. Kardeşi Clio’nun yerden daha yüksek ve daha maceracı tasarıma sahip olan bir versiyonu gibi olsa da B-SUV segmentinde bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan model Avrupa'da segmentinin en çok satan otomobili olurken, Türkiye pazarında da dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bugüne geldiğimizde Renault Captur modelini baştan aşağıya yenileyerek satışa sundu. Otomobil dışarıdan kardeşi Clio’nun yeni tasarımından izler taşıyor. 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan Yeni Captur, opsiyonel olarak sunulan 18 inç jantları ve artırılan aks mesafesi ile öne çıkıyor. Yeni tasarımı, milimetrik hassasiyetteki ölçüleri, ön ve arka Full LED C şeklinde far ve aydınlatmaları ve dekoratif krom detaylar gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor.

Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, Yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye doğru hafif eğimli “Akıllı Kokpit” daha da geliştirilirken, kokpit tarzı yeni bir konsol sunuluyor. Kokpit tarzı yüksek orta konsol, fütüristik EDC vites kolu (e-shifter) ile hassas bir kontrol sunarak sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Kişiselleştirilebilen orta konsol, LED ortam aydınlatması sayesinde daha fazla dikkat çekiyor.

SEGMENTİNİN EN BÜYÜĞÜ

Akıllı kokpitin başrol oyuncusu olan 9,3 inç multimedya ekranı segmentinin en büyük dikey tablet ekranı olarak dikkat çekiyor. Hafif kavisli dikey tablet, yolcu bölmesine modern bir görünüm kazandırırken, hafif eğim sayesinde ekranın okunabilirliği artıyor. Sürücüye doğru dönük yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi sayesinde, tüm multimedya, navigasyon ve bilgi-eğlence hizmetlerinin yanı sıra MULTI-SENSE ayarlarına ve sürüş yardım sistemlerinin parametrelerine de kolayca erişilebiliyor.

Gösterge panelinde bulunan 7 ila 10,2 inç büyüklüğündeki renkli ekran, sürüş deneyimini özelleştirmek için son derece sezgisel bir yöntem sunuyor.

YENİ CAPTUR’E YENİ MOTORLAR

Yeni Captur, tamamı turbo özellikli yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf atlıyor. 5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusu ile sunulan motorlar, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor.

Yeni Captur, uzun menzillerde araç kullanan sürücülerle 2 farklı dizel motor seçeneğini buluşturuyor. 1.5 litre motorlardan 95 beygir olanı 240 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzıman sunuyor. 115 beygire sahip dizel motor ise 260 Nm tork üretiyor. Bu motor seçeneği ise 7 ileri otomatik EDC şanzıman ile sunuluyor.

3 farklı benzinli motorla Türkiye'ye gelen Yeni Captur'de, 100 beygirlik 1.0 TCe motor 5 ileri manuel vitesle sunuluyor. 7 ileri otomatik EDC şanzımanla sunulan 1.3 litrelik TCe motorlardan ilki 130, ikincisi ise 155 beygir gücünde.