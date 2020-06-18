Yeni BMW M5 ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition'ın kaputunun altında yarış otomobillerinden gelen efsanevi 4.4 litrelik V8 motor yer alıyor. Yeni BMW M5, 6.000 devir/dakikada 600 beygir güç üretirken, Yeni BMW M5'e göre yere 7 milimetre daha yakın olan Yeni BMW M5 Competition ise 625 HP güç üretiyor. Yeni BMW M5, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşırken, Yeni BMW M5 Competition ise 3.3 saniye gibi bir sürede 0'dan 100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. Her iki model de ürettikleri 750 Nm'lik torklarıyla sürücülere dudak uçuklatan bir performans sunuyor.

Otomobili dışarıdan gördüğünüzde ise yeniden tasarlanan farlar ve stoplar hemen dikkatinizi çekiyor. Ayrıca tek parça olan ve markanın imzası diye adlandırılan böbrekler de dikkat çekiyor. Buna ek olarak, Yeni BMW M5'e özgü ikiz egzoz çıkışları otomobilin gücüne dair ipuçları verirken, büyük arka difüzör arka tasarımı tamamlıyor.

Yeni BMW M5 ve Yeni BMW M5 Competition , her zamankinden çok daha sürücü odaklı bir kabin ve 12,3 inçlik merkezi ekranla geliyor. BMW M8'den ilham alan orta konsoldaki iki yeni düğme gösterge paneli ve Head Up Display’deki çeşitli ayarlara daha hızlı erişilebilmesine olanak sağlıyor.

Sürücünün motor, süspansiyon, direksiyon ve M xDrive sistemi için farklı ayarlar seçebilmesini sağlayan kumandalare erişim dokunmatik ekran veya iDrive ile daha da kolaylaştırırken, M çok işlevli direksiyon simidindeki vites değiştirme kulakçıklarının yanındaki iki kırmızı renkli M1 ve M2 düğmesi ise menüler arasında hızlı hareket edilebilmesine imkan sağlıyor.

Yeni otomobil ağustos ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.