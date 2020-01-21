Yeni Chiron modelleri gelecek!

Markanın CEO’su olan Stephan Winkelmann, İngiliz haftalık otomobil dergisi Autocar’a yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Winkelmann, “Chiron türevleri olmalı diye düşünüyorum. Otomobil bize bu imkanları zaten veriyor ve bu fırsat elimizdeyken değerlendirmezsek müşterilerimiz neler yapabileceğimizi göremezler” dedi. Winkelmann’a sorulan “Özel edisyonlar mı?” sorusuna ise “Hayır! Özel edisyonları başlangıçta yaptık ve şimdi vaat ettiğimiz Divo modeli için ekibin işini yaptığını biliyorum. Yeni otomobil olan Divo’nun teslimatları bu yıl başlayacak” dedi.

Winkelmann’ın açıklamalarından yol çıkarak Bugatti’nin Chiron modelinin yeni versiyonlarında Veyron’da yapıldığı gibi sadece renk ve donanım kombinasyonlarını değiştirip yeni edisyon diye ortaya çıkarmayacağı, bu donanımsal farklılıklara bir de teknik açıdan da yapılan yenilikleri ekleyeceği düşünülüyor.

Yeni Chiron versiyonları sayesinde Bugatti, otomobilinin fark yaratacağına inanıyor. Biz de otomobil sever bir kitle olarak bu modelin üzeri açık gövdeli versiyonunun olmasını istiyoruz…