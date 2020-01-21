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Yeni Chiron modelleri gelecek!

Ünlü İtalyan süper spor otomobil üreticisi Bugatti, şu an gündemde olan ve üretilecek olan tüm modellerinin satıldığı Chiron'un daha farklı versiyonlarının üretileceği açıklandı. Piyasaya çıktığı tarihten itibaren otomobilin Chiron Sport, Chiron Super Sport 300+, Divo, Centodieci ve dünyanın en pahalı otomobili olarak bilinen La Voiture Noire gibi türevleri üretildi.

Sozcu.com.tr
15:01 -
Haberler Otomotiv

Markanın CEO’su olan Stephan Winkelmann, İngiliz haftalık otomobil dergisi Autocar’a yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Winkelmann, “Chiron türevleri olmalı diye düşünüyorum. Otomobil bize bu imkanları zaten veriyor ve bu fırsat elimizdeyken değerlendirmezsek müşterilerimiz neler yapabileceğimizi göremezler” dedi. Winkelmann’a sorulan “Özel edisyonlar mı?” sorusuna ise “Hayır! Özel edisyonları başlangıçta yaptık ve şimdi vaat ettiğimiz Divo modeli için ekibin işini yaptığını biliyorum. Yeni otomobil olan Divo’nun teslimatları bu yıl başlayacak” dedi.

Bugatti Centodiec ve EB110

Winkelmann’ın açıklamalarından yol çıkarak Bugatti’nin Chiron modelinin yeni versiyonlarında Veyron’da yapıldığı gibi sadece renk ve donanım kombinasyonlarını değiştirip yeni edisyon diye ortaya çıkarmayacağı, bu donanımsal farklılıklara bir de teknik açıdan da yapılan yenilikleri ekleyeceği düşünülüyor.

Bugatti Chiron Super Sport

Yeni Chiron versiyonları sayesinde Bugatti, otomobilinin fark yaratacağına inanıyor. Biz de otomobil sever bir kitle olarak bu modelin üzeri açık gövdeli versiyonunun olmasını istiyoruz…

otomobil
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