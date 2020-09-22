Yeni Citroen C3 kaç para?

Satışa sunulduğu günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon adet satan C3, Aralık 2019 sonu itibariyle Citroën ürün gamının en çok satan modeli Avrupa B segmentinin en çok satan ilk beş modelinden birisi oldu.

Markanın füturistik çizgileriyle şekillenen otomobil geçirdiği yenilenme operasyonuyla bu detaylarını korumaya devam etti. Özellikle araca önden baktığınızda yeni motor kaputu, yeni gündüz farları ve yeni motor ızgarası hemen dikkatinizi çekiyor. Bunun dışında alt bölümdeki renkli krom çerçeveleri yeni Citroën C3'e modern ve havalı bir görünüm kazandırıyor. Airbump’daki kapsül tasarımını andıran yeni arka yan panel desenleri otomobilin geneline hakim olmuş.

Aracın arkasına göz attığınızda ise 3-Boyutlu tasarıma sahip stop lambaları hemen göze çarpıyor. Bagaj kapağının ortasındaki krom çerçeveli parlak siyah marka logosu arka kısımdaki modern görünümü tamamlıyor.

Yüksek ve yatay bir mimariye sahip ön bölüm, 3,99 metre ile aslında kompakt bir otomobil olan C3'e daha büyük bir görünüm kazandırmış. Motor kaputu ile aynı hizada cam çizgileri ve siyah direk kaplamaları ise tavan ile arasında bir bağlantı olmadığını düşündürüyor.

Airbump sadece farklı bir görünüm ve markaya özgü bir imza olmakla kalmıyor, aynı zamanda olası küçük göçük ve çiziklere karşı otomobil yan gövdesini koruyor. Yeniden tasarlanan ve müşterinin seçtiği Renk Paketine uygun bir renkle çevrelenen bu bölüm üç kapsülden oluşuyor.

Citroën C3, gövde renklerinden, çift renk uygulamasına, sis farları ve Airbump çevresinde yeni renkli süslemeler ve tavan kapsülünü süsleyen renk uygulamaları da dahil olmak üzere çok zengin kombinasyon çeşitleri sunabiliyor.

Kişiselleştirme programı, La Maison Citroën (Techwood renk teması) ve huzur veren İskandinav tarzı iç mekânda da devam ediyor. Standart olarak sunulan renk teması dışında biri daha sıcak ve şık, diğeri daha dinamik olmak üzere iki renk seçeneği daha bulunuyor.

Citroën C3, Citroën Advanced Comfort programı kapsamında araç içerisinde geçen süreyi ‘ev' konforuna dönüştüren çözümlerle donatılıyor. Yeni Citroën C3 kompakt boyutlarına karşın beş kişiyi rahat ettiren ferah ve havadar bir iç mekân kullanıma sunuyor.

Yeni Citroën C3, Euro 6 emisyon normlarını karşılayan yüksek verimlilik seviyesine sahip ekonomik motor seçenekleriyle şehir içi ve şehir dışı yolculuklar üstün sürüş keyfi sunuyor. Başlangıç seviyesinde benzinli üç silindirli PureTech 83 S&S beş vitesli manuel şanzıman, bir üst basamakta ise otomatik şanzıman kullanıcıları için yeni C3 PureTech 110 S&S EAT6 sunuluyor. Otomobilin Türkiye fiyatı ise 156.500TL'den başlıyor!