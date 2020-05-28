Yeni Countryman ne zaman Türkiye’de olacak?

Mini Countryman; rafine tasarımı, en yeni ekipman seçenekleri ve yenilikçi teknolojileriyle Mini tutkunlarına daha keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor. Mini tasarım geleneklerine uygun, tüm ince detaylar düşünülerek tasarlanan ön kısmı, yeniden dizayn edilen radyatör ızgarası, markaya özgü altıgen tasarım ve tek parça krom çerçeveyle desteklenmiş. Ayrıca, Union Jack tasarımlı krom çerçeveli stoplar, sürücülere LED teknolojisi sunuyor.

Yeni Mini Countryman, çok yönlü sürüş özelliklerini fonksiyonel iç mekanı ile birleştiriyor. Arkadaki, üç yetişkinin rahatça yolculuk edebileceği bir alan yaratılırken, 40:20:40 oranında katlanabilir arka koltuklarla, bagaj hacmi 450 litreden 1390 litreye kadar çıkartılabiliyor.

Yeni Countryman, dairesel tasarıma sahip dokunmatik 8.8 inçlik renkli ekranıyla kabinin kalbini belirliyor.

Yeni Mini Countryman’in geliştirilen motorları, sürüş keyfiyle yakıt tüketimi arasında denge kurulmasına olanak sağlıyor. Türkiye'de Ağustos ayından itibaren otomobil severlerle buluşacak olan Yeni Mini Countryman, 116 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip Mini Countryman One D veya 136 HP güç üreten 1.5 litrelik benzinli motora sahip Mini Countryman Cooper model seçenekleriyle tercih edilebilecek. Buna ek olarak 1.5 benzinli versiyon ALL4 olan 4 çeker sistemle satın alabileceksiniz…