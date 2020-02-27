Yeni E Serisi Cenevre’de olacak!

Yeni hâliyle ilk defa 2016 yılında tanıştığımız E Serisi 4 yılın ardından geçirdiği yenilenme operasyonuyla 5-15 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda tamamen ortaya çıkacak.

Marka bu tanıtımın haricinde 3 yeni AMG'nin, kompakt sınıftaki model ailesine dahil olan hibrit seçeneklerin ve Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) sistemine sahip yeni Marco Polo'nun Dünya lansmanlarını gerçekleştirecek.

Marco Polo: Tekerlekler üzerindeki akıllı ev

Mercedes-Benz'in kompakt boyutlu kamp aracı Marco Polo, iki yeni akıllı teknolojinin eklendiği yeni versiyonuyla Cenevre'de Dünya lansmanına hazırlanıyor. Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) eklenen Marco Polo'da ayrıca yeni geliştirilen Mercedes-Benz Gelişmiş Kontrol (MBAC – Mercedes-Benz Advanced Control) sisteminin de lansmanı yapılacak. Araç içindeki ısıtma ve aydınlatma gibi fonksiyonların MBUX veya akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilmesine olanak sağlayan teknoloji sayesinde Marco Polo, tekerlekler üzerinde hareket edebilen akıllı bir ev haline geliyor.