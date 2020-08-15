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Yeni elektrikli model markanın tasarım dilini değiştiriyor!

Skoda, ilk elektrikli SUV modeli Enyaq iV ile tasarım dilini evrimleştirmek adına bir adım daha atacak. 1 Eylül’de Prag’da gerçekleştirilecek Dünya Prömiyeri’yle tanıtılacak olan Enyaq iV’nin, yayınlanan çizim görselleriyle tasarımı büyük ölçüde ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
09:09 -
Haberler Otomotiv
Yeni elektrikli model markanın tasarım dilini değiştiriyor!

Çek markanın son jenerasyon Octavia ile güncellediği tasarımı üzerine Enyaq iV, aerodinamik çizgileri, dinamik tasarımı ve güçlü duruşuyla dikkat çekecek. Enyaq iV'nin arka tasarımında da, C motifli stop grubu ve logo yerine Skoda harflerinin yazılması gibi markaya özgü detaylar bulunuyor.

Full-LED matrix farları ve gündüz sürüş ışıklandırmalarıyla ilk bakışta dikkatleri toplayan Enyaq iV, içeride de ferah bir yaşam alanı sunacak. Enyaq iV, arkadan itişli veya dört çeker olarak tercih edilebilecek. Bunun yanı sıra tüm ihtiyaçlara uyum sağlayacak şekilde üç farklı batarya ve beş farklı güç seviyesiyle sunulacak. Yüzde 100 elektrikli güç ünitesine sahip olacak Enyaq iV, Hızlı şarj özelliği ve maksimum 125 kW kapasitesi ile sunulacak Enyaq iV'nin 500 kilometre kadar menzili olacak.

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