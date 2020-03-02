Yeni Fiat 500 X kaç para?

Fiat’ın en önemli modellerinden biri olan 500, X versiyonyla 2014 yılında ilk defa bir SUV olarak karşımıza çıkmıştı. O günden bu yana aynı motor ve donanım seçenekleriyle hayatına devam eder 500X bugünden itibaren makyajlı versiyonuyla ortaya çıktı.

Makyaj kapsamında otomobilin ön ve arka tampon tasarımları, arka farlar, led teknolojili ön farlar ve ona eşlik eden gündüz sürüş farları ve sis farları gibi unsurlarla, parlak / mat krom detaylara ek olarak 3 farklı gövdeye göre değişken tipte özgün dış tasarım farklılıkları ön plana çıkıyor.

500X’in teknolojik yeniliklerine baktığımızda ise Uconnect 7' inç HD dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonları, Bluetooth özelliği ve USB çıkışı fonksiyonları yine farklı donanım seviyeleri içinde yer alıyor. Yeni Fiat 500X SUV, sahip olduğu konfor ve teknolojiyi; Dinamik Güvenlik Paketi içinde yer alan trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, ön park sensörleri ve adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik özellikleriyle destekliyor.

MOTORLARDA DA YENİLİKLER VAR!

3 gövde ve 5 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 500X SUV'un Urban donanım seviyesinde 3 silindirli 1.0 litre hacimli 120 HP'lik Firefly turbo beslemeli benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor.

Eski nesile göre yüzde 20 daha tasarruflu olduğu iddia edilen Firefly serisi motor, daha düşük ses ve titreşim seviyeleriyle de ayrıcalık sağlıyor. 1.0 litre motorlu ve Urban donanım seviyesinde 16' inç jantlar, siyah yan aynalar, krom ön çıta ve kapı kolları gibi dış tasarım detayları ön plandayken, iç mekanda USB çıkışlı radyo, 3,5' inç siyah beyaz TFT gösterge paneli, gövde rengi torpido ve siyah kumaş koltuk detayları göze çarpıyor.

Yeni 500X’in daha maceracı versiyonu olan Cross modeli altında 3 farklı donanım seviyesi barındırıyor. City Cross; 16' inç alaşım jantlar, Cross tipi arka tampon ve yeni ön skid plate, LED gündüz sürüş farları, gövde rengi yan aynalar, deri direksiyon simidi, hız sabitleyici, manuel klima, arka park sensörleri, sürücü, yolcu ön yan perde hava yastıkları, krom kapı kolları ve bagaj kapağı çıtası, 3,5' inç siyah – beyaz TFT gösterge paneli, Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekran, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonlarıyla Bluetooth gibi teknolojik unsurlar City Cross donanım seviyesinin temel özelliklerini oluşturuyor.

Yeni Fiat 500X SUV'un City Cross donanım seviyesi, DCT 6 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.6 litre 120 HP'lik Multijet II turbo dizel motor kombinasyonuyla 179 bin 900 TL'lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Cross donanım seviyesi ise 17 inç alaşım jantlar, çift bölgeli dijital klima, yağmur ve karanlık sensörleri, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, 3,5 inç renkli TFT ekran, geri görüş kamerası, hazneli kol dayama, tavan rayları, arka yolcular için USB girişi özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Cross donanım seviyeli Fiat 500X SUV, 1.6 dizel motor otomatik şanzıman kombinasyonuyla 189 bin 900 TL'den başlayan beğenisine sunuluyor.

Cross gövdenin en üstünde yer alan Cross Plus donanım seviyesi de 120 HP'lik dizel motor ve 6 ileri DCT şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilyor. 199 bin 900 TL'lik fiyat etiketine sahip Cross Plus donanım seviyesinde ise diğer donanım seviyelerinden farklı olarak elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome), Full LED ön farlar ve LED sis farları standart olarak sunuluyor.

Yeni 500X’in en performanslı donanım seviyesini ise Sport oluşturuyor. 1.3 litre 150 HP'lik turbo benzinli Firefly motor ve 6 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Bu motor 150 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Urban ve Cross gövde tiplerine göre 13 mm yere daha yakın olan otomobil opsiyonel 19 inç boyutundaki jantlarıyla hem şık hem de sportif olarak gözüküyor.

500X Sport'un yol tutuş ve manevra kabiliyetlerini arttırması ve tüm bunları yaparken sürüş konforundan taviz vermemesi için 4 lastikteki MacPherson tipi bağımsız süspansiyonları, Sport donanım seviyesine özel yeni yaylar ve FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisi kullanılarak geliştirildi.

Yeni 500X Sport kardeşlerinden, spor tip tamponlar, mat koyu gri ön çıta, kapı kolları ve yan aynalar, gövde rengi dodikler ve yan marşpiyeller, 18'' alaşım jantlar, çift krom egzozlar, Full LED ön farları, LED sis ve gündüz sürüş farları, aracın yan tarafındaki Sport logosu, bagaj kapağı çıtasındaki Myron 500 logosu ve standart olarak sunulan elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome) ile ayrışıyor.

Kabin içinde ise bu versiyona özel tasarlanmış olan kırmızı dikişli alt tarafı düz, yanları alcantara parçalı sportif direksiyon, aluminyum pedal ve ayak dinlendirme çerçeveleri, çift bölgeli dijital klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekran, 3,5 inç renkli TFT ekran, hazneli kol dayama, alkantara gösterge paneli kaplaması, karartılmış arka camlar ve özel spor koltuk tasarımı gibi birçok özellik yer alıyor. Fiat 500X Sport, 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor. 225/40 ölçülerindeki 19 inç lastikler ise 2 bin 500 TL karşılığında satın alınabiliyor.