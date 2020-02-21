Yeni Fiat Ducato kaç para?

Yenilenen Ducato Türkiye’de satışa sunuldu. Euro6d'ye uygun çevreci iki motor seçeneğiyle tercih edilebilen Yeni Fiat Ducato, personel taşıma, okul servisi, kamyonet ve van tipi gövde seçenekleri ile satın alınabiliyor.

Fiat Ducato, geniş ürün gamına da sahip. Ducato Van 8 m3'den 17 m3'e kadar 5 farklı hacim, kamyonet modeli ise 2.8 m'den 4.2 metreye kadar kasa uzunluklarına sahip 5 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor. Fiat Ducato Minibüs modeli 16+1 personel taşıma, okul servisleri ise Delux ve Technolux donanım seviyeleri seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Okul servislerine yönelik 19+1/20+1 seçenekleri ise City donanımı ile satışa sunuluyor.

Yeni Ducato yeni teknolojilere de sahip. Özellikle yenilenen, yeni regülasyonlara uygun motorları aracın hem daha güçlü hem de daha ekonomik olmasını sağlıyor. Ducato'nun 4 silindirli 140 HP güç ve 350 Nm tork üreten Multijet motoru, yerini aldığı 130 HP'lik motora kıyasla güç ve tork değerini yüzde 9,5 arttırıyor. Otomatik şanzımanla sunulan 160 HP'lik motor seçeneği ise 400 Nm tork üreterek yüzde 25 daha fazla güç sağlıyor.

Yeni Ducato'nun otomatik şanzımanlı versiyonunda sunulan Eko Paketi ile birlikte Start & Stop sistemi, akıllı alternatör, elektronik kontrollü yakıt pompası ve sürücüye yakıt tasarrufu yapma noktasında destekleyen Eko düğmesi gibi donanımlar devreye giriyor.

Aracın dış tasarımına göz attığınızda 3 parçalı ön tampon, mat gri ızgara, siyah çerçeveli farlar, 180 derece açılabilen arka kapılar ve alt plakalarda kendini gösteriyor. Ducato’nun süspansiyonları, fren sistemi ve dayanıklılığı artırılmış olan debriyajı ile kullanıcı dostu olduğunu gösteriyor. Yeni aracın yolcu koltuklarının her biri USB girişine sahip, ayrıca aracın ses yalıtımı da arttırılmış.

Tüm Ducato modellerinde sürücü bölgesinde kokpitte bulunan fonksiyonlu doküman taşıyıcı, evraklarla birlikte akıllı telefon ve tabletleri de tutarak kullanıcının rahat çalışmasını sağlıyor. Yine çoklu eşya gözleri, bardak, şişe ve telefon taşıyıcı, kolay şarja imkan tanıyan USB ve AUX çıkışları ile eşya gözü büyütülen yan kapı panelleri aracın kullanışlılığını gösteriyor.

Yeni Ducato ile birlikte sunulan sürüş destek sistemleri de sürüş güvenliğini ticari araçlar için bir üst seviyeye taşıyor. Ducato'da Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSA), Arka Çapraz Yol Tespit Sistemi (RCP), Savrulma Azaltıcı (ROM), Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS),) ve Otonom Fren Destek Sistemi (AEBS) gibi birçok önemli güvenli ve teknolojik yardımcı bulunuyor.

Fiat Professional'ın Şubat ayında devreye aldığı “KDV kadar indirim bizden” kampanyasıyla satışta olan Yeni Fiat Ducato'nun 2020 model van gövde seçeneği 140 bin TL, kamyonet 130 bin TL, minibüs modelleri ise 205 bin TL'den başlayan fiyatlarlarla yeni sahiplerini bekliyor.