Yeni Hyundai Elantra neye benzeyecek?

Hyundai yeni Elantra modelini “Parametrik Dinamik” adı verilen tasarım diliyle şekillendiriyor. Yeni Elantra'nın tasarımı, geleneksel Hyundai modellerinin karakteristik özelliklerine sahip. Fakat, her zamankinden daha egzotik bir şekilde öne çıkacağı belirtiliyor. Parametrik Dinamik tasarım dili, tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geliyor. Araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.

Otomobilin iç mekanı ise oldukça füturistik çizgilere sahip olacak. Sürüş hissini ve heyecanını üst seviyede tutan sürücü odaklı kokpit işleri rakiplerine ve önceki versiyona göre farklılaştıracak.