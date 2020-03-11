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Yeni Hyundai Elantra neye benzeyecek?

Hyundai'nin 1990 yılından beridir ürettiği, 13.8 milyon adet sattığı otomobili olan Elantra, 2021 yılında en yeni hâliyle yollarda olacak. Otomobilin tanıtımı 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek ve yeni Elantra yeni altyapıyla üretilecek...

Sozcu.com.tr
12:02 -
Haberler Otomotiv
Yeni Hyundai Elantra neye benzeyecek?

Hyundai yeni Elantra modelini “Parametrik Dinamik” adı verilen tasarım diliyle şekillendiriyor. Yeni Elantra'nın tasarımı, geleneksel Hyundai modellerinin karakteristik özelliklerine sahip. Fakat, her zamankinden daha egzotik bir şekilde öne çıkacağı belirtiliyor. Parametrik Dinamik tasarım dili, tek bir noktada üç çizginin buluşması anlamına geliyor. Araç üzerinde üç ana hat bulunurken, özellikle kapılarda ve arka çamurluklarda yer alan sert geçişler aracın tüm dinamizmini ön plana çıkarıyor.

Otomobilin iç mekanı ise oldukça füturistik çizgilere sahip olacak. Sürüş hissini ve heyecanını üst seviyede tutan sürücü odaklı kokpit işleri rakiplerine ve önceki versiyona göre farklılaştıracak.

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