Yeni Hyundai i10 kaç para?

Türkiye’de üretilip dünyanın 40 farklı ülkesine ihraç edilen i10, Türkiye’de satışa sunuldu. İlk kez 2019 yılındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan otomobil tasarımı, teknolojisi ve yenilikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Otomobil ile ilk defa karşılaştığınızda bir önceki jenerasyona göre daha yumuşak olarak tasarlanan çizgileriyle sizi karşılıyor. Geniş ön ızgara, aracın sportif karakterini yansıtırken ve yuvarlak LED Gündüz Sürüş Farları da dinamik duruşunu alçaltılmış tavanı ve daha geniş gövdesi ile pekiştirmiş oluyor.

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Yeni i10’un yan profiline baktığınızda ise hafif bir kaslı duruşa sahip olduğunu fark ediyorsunuz. X şeklindeki yeni C sütunu ise aracın yeniliğini ve cesurluğunu tanımlarken marka adına da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Turkuaz, ateş kırmızısı ve kumsal gri adındaki üç adet yeni dış renk, mevcut renk paletine dahil olurken kırmızı ya da siyah çift renk tavan kombinasyonlarıyla birlikte kullanıcılara toplam 17 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Yeni i10’un arkasındaki tasarım çizgisi ise bir önceki jenerasyondan ciddi izler taşıyor. Stopların yerleri, bagaj kapağının tasarımı ve arka tampon her ne kadar yenilenmiş olsa da diğer modelden tanıdık.

Aracın içine geçtiğinizde gösterge panosundaki 3 boyutlu, petek desenli dekor panelinin kabine şık bir ambiyans kattığını fark ediyorsunuz. Dışa doğru yönelen hava delikleri, ekstra genişlik sunarken yatay konumlandırılan multimedya da bu hissiyatı sürdürüyor.

Yeni i10'da yer alan 8 inç dokunmatik ekran (Apple Car Play ve Android Auto destekli), geri görüş kamerası, kol dayama, 16 inç alaşımlı jantlar, mercekli ön farlar ve LED gündüz sürüş farları öne çıkan özellikler olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobildeki 252 lt'lik bagaj hacmi ise 29 mm daha düşük bir yükleme eşiğine sahip. Bu yenilik, bagaja erişimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. İki aşamalı bagaj havuzu ve tek elle katlanabilen arka koltuklar da pratikliği artırıyor. 20 mm azalan tavan ölçüsü ve 40mm genişleyen iz açıklığının da aracın sportif duruşundaki etkisi büyük. Yeni i10, aynı zamanda daha da aerodinamik bir tasarıma sahip. rüzgarı direnci 0.32 Cd'den 0.31 Cd'ye geliştirilerek sportif görünüşü verimlilikle birleştiriliyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “İzmit, Ali Kahya'daki fabrikamızda üretimi ve satışı başlayan Yeni i10; yenilikçi, genç ve dinamik tasarımıyla öne çıkıyor. “Büyük Yaşa” sloganıyla satışa sunduğumuz modelimiz, müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılamaya hazır. Beş kişilik ferah oturma alanıyla rakipleri arasından rahatlıkla sıyrılan i10, 40 mm artan aks mesafesiyle araç içindekilere daha iyi bir diz mesafesi ve geniş iç hacim sunuyor. Teknik özelliklerine, artan konfor öğelerine ve güvenlik donanımlarına fazlasıyla güvendiğimiz i10 modelimizden 2020 yılında ilk etapta 1.000 adet satmayı hedefliyoruz. Bu rakamla beraber A segmentindeki liderliğimizi sürdürerek farkındalığımızı korumak istiyoruz. Ayrıca, Türk işçisinin emeğiyle ürettiğimiz otomobillerimizi 40'dan fazla ülkeye ihraç etmenin de haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

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Hyundai Assan tarafından tüm Türkiye'de satışa sunulan aracın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 108.300 TL olarak belirlenmiş. Serinin en donanımlı versiyonu olan “1.2 lt MPI Elite AMT Çift Renk” ise 127.400 TL'lik bir etikete sahip.