Yeni Hyundai Kona Türkiye’de

Kona, 2017 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Hyundai adına Avrupa’da bir başarı öyküsü yazdı ve hızla büyüyen bir pazar payına ulaştı. Sadece üç yıl içinde Hyundai’nin Avrupa’daki en popüler kompakt SUV modellerinden biri haline gelerek bölgede 410.000 adetten fazla satıldı.

Yenilenen özellikleri, yeni motor seçenekleri ve yeni tasarımıyla önümüzdeki yıllarda da bu iddiasını koruması hedeflenen yeni model ile ilgili olarak Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Kona, B-SUV segmentinde satışa sunulduğu ilk günden beri güzel bir çıkış yakaladı ve özellikle son iki yılda ülkemizin en sevilen modellerinden biri haline geldi. 2020 yılında da B-SUV müşterilerimizin en çok tercih ettiği otomobil olarak zirveye oturdu. Yeni teknolojik özellikleri, kullanışlı yapısı ve şık tasarımıyla Kona'nın amacı kendi segmentinde 2021 yılında da liderliği korumak. Bunun için Kona'nın dinamik görüntüsüne ve performanslı olduğu kadar ekonomik olan yeni nesil hafif hibrit motorlarına güveniyoruz” dedi.

Hyundai Kona, hem sportif hem de çevre dostu üç yeni motor seçeneği ile geliyor. Kona'daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen dizel motoru ile Kona, verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.

1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai Kona'yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise artık 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litrelik benzinli motoru tercih edebilirler. 120 beygir güç üreten Turbo beslemeli bu motor, 100 km'de yalnızca 5.3 litre yakıt tüketerek dizel motora bir alternatif sunmuş oluyor.

Kona’nın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 281.000 TL’den başlıyor. En yüksek trim seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite ise 358.000 TL'lik bir etikete sahip.