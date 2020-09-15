Yeni Hyundai Tucson ne zaman çıkacak?

Güney Koreli üreticinin uzun zamandır merakla beklenen C-SUV modeli nihayet karşımıza çıktı. Markanın yeni tasarım diliyle şekillenen otomobil eski jenerasyona göre tamamen farklı.

Yeni Tucson’u ilk defa gördüğünüzde motor ızgarası içine gizlenmiş parametrik farlar hemen dikkatinizi çekiyor. Tamponun iç kısmına yerleştirilen farlar ise gündüz ledlerini destekliyor.

Otomobilin yan profiline göz attığınızda ise kaslı ve belirgin çizgiler Tucson’u bir önceki jenerasyondan tamamen ayırıyor. Ayrıca SUV araçların maceracı karakterini gösteren plastik detayla ve dinamik çizgiye sahip olan jantlar da Tucson’un bu farklılığını gösteriyor.

Ön kısımdaki radikal değişim arkada da devam ediyor. Aracın bagaj kapağını tamamen bir çizgi niteliğine dolduran stop farı yere doğru birer çıkıntıyla duruyor. Egzoz difüzörü ve bagaj üstü spoyler de Tucson’u hızlı bir hatchback gibi göstermiş.

Yeni Tucson’un içi ise alıştığımızdan tamamen farklı. Markanın yeni Elantra modeliyle geçiş yaptığı iç mekan tasarımı Tucson’da da yerini almış durumda.

Yeni 10,25 inç AVN-T ekran, aracın kokpitini tamamen dolduruyor. Hyundai tasarımcıları, fiziksel düğmeler ve klasik butonlardan vazgeçerek tüm işletim ve kontrol mekanizmasını AVN üzerinden gerçekleştiriyor. Klima, havalandırma ve multimedya işlevleri dokunarak kontrol edilebiliyor. Tam dokunmatik ekran konsolu içeren ilk Hyundai modeli olan Tucson, alçak bir gösterge paneli de sahip. Analog yerine dijital ekrana sahip bir gösterge ile gelen otomobil, sürüşle ilgili tüm bilgileri anlık olarak sürücüsüne iletiyor. Orta konsolun iki yan cebinde kablosuz şarj pedi ve saklama bölmeleri bulunurken aynı zamanda 10 farklı parlaklık seviyesi olan ortam aydınlatmasına da yer verilmiş.

Tamamen yeni bir gövdeye ve platforma sahip olan Tucson'un dinamik oranları, yolcuların konforunu ve ferahlığını ön planda tutuyor. Bir önceki nesle göre 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm artırılmış dingil mesafesi gelen Yeni Tucson, kısacası her zamankinden daha geniş. Özellikle arkada oturan yolcular, 26 mm ek diz mesafesinin keyfini çıkarak saatlerce uzun yolculuklar yapabilecekler. Bu arada, bagaj kapasitesi de seçilen motor ve güç aktarım sistemine bağlı olarak 33 ila 107 litre arasından artırılmış. Hyundai tarafından açıklanan hacim 620 litre ve koltuklar katlandığında da 1.799 litreye kadar çıkabiliyor.

Üç elektrikli motor ve dört farklı şanzıman seçeneğine sahip Tucson'da ayrıca iki adet içten yanmalı motor da var. Benzinli ve dizel motorlarla da satışa sunulacak aracın her kullanım amacına uyum göstermesi söz konusu. Güç vaad eden turbo benzinli ve her zamandakinden daha ekonomik dizel 48 volt hafif hibrit, kompakt SUV segmentindeki tüm beklentileri rahatlıkla karşılayacak. Ayrıca üç farklı hibrit seçeneğiyle de hem çevreye hem de yakıt ekonomisine katkıda bulunacak.

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Yeni Tucson'da dikkat çeken en önemli motor ise 1.6 T-GDI Smartstream. Hyundai'nin Sürekli Değişken Valf Zamanla (CVVD) teknolojisi ile donatılan bu motor, performansa ve yakıt verimliliğine aynı anda odaklanacak. Hyundai bu motoru kullanarak 265 PS güce sahip bir plug-in hibrit versiyon da sunmuş olacak.

Bu yılın sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak aracın önümüzdeki yıl daha sport N Line versiyonu da tanıtılacak.